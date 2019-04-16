郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘與立委蕭美琴今都出席2019年「印太安全對話」研討會，卻爆出郭台銘飆罵蕭美琴事件。蕭美琴會後解釋，郭董發飆是因為回答問題時沒有看他，覺得對他不尊重，雖有主動去致意但不被接受，她表示不是故意要冒犯郭董，而是台上舞台燈會反光，加上她以為參加研討會是要跟全場聽眾對話，因此眼光掃射全場。

蕭美琴在臉書指出，她早上臨時被要求參加一場遠景的研討會，這時台下郭董問了她一個問題，說台灣經濟發展的關鍵鑰匙在中國還是美國？她回答說不是要二擇一，歡迎跟中國的經濟往來，但如果經濟往來有政治前提就會成為問題，需要以跟南向國家、美國等國深化經貿關係來平衡，讓經濟與創新自由跟世界接軌等等。

沒想到語後郭董發飆，蕭美琴說，郭董認為回答問題沒有看著他，對他不尊重，而她主動去跟他致意他也不接受，在媒體簇擁下拂袖而去。

蕭美琴解釋，一方面會議室舞台燈光很亮會反光，讓她看台下郭董的方向幾乎看不到；二方面她以為參加研討會是要跟全場聽眾對話，因此眼光掃射全場，沒有集中在他身上。