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推動加入WHO老遭打壓 監委指出3大缺失

2019-04-16 12:23聯合報 記者賴于榛╱即時報導

我國近日參與世界衛生組織（WHO）屢遭打壓，監察院今提調查報告指出3大缺失，包括一、負責參與聯合國組織並具觀察員身份的衛福部國際合作處遭到縮編；二、宜以制度有系統提供足適合法資源，協助國內醫藥衛生專業團體積極參與國際事務；三、外交部負有主動協調國內民間團體參與國際合作發展事務，因此建議中央相關主管機關的資訊整合平台，並加強宣導

趕於今年5月世衛大會（WHA）開幕前，監委張武修與王幼玲提出調查報告，指出目前政府推動參與世衛的主要缺失。

包括，一、衛生署改制衛福部後，我國極少數負責參與聯合國組織並具觀察員身份的衛福部國際合作處卻遭縮編，相關人力與預算等資源不增反減，造成駐外衛生人員陞遷培育招募困難，包括駐日內瓦人員派駐將近十年的異常現象，顯示衛福部駐外人力管理缺失，要求衛福部應審慎務實檢討，強化我國衛生外交之後勤資源。

第二點，監委指出，囿於國際政治現實，衛福部常藉由國內醫藥衛生專業團體之協助，得以增加管道與機會參與國際衛生組織相關事務，若基於互惠合作原則，允宜以制度有系統提供足適合法資源，以協助該等團體積極參與國際事務；尤以世界衛生大會開議在即，既為彰顯我國醫藥發展成就，及取得全球衛生資訊之重要場域，更需藉由國內團體聯合其國際友好組織、盟友協助，拓增我國加入之契機。

第三，監委表示，外交部既負有主動協調國內民間團體參與國際合作發展事務，並提供必要協助之責，亦扮演各部會國際合作事務積極協調整合之角色，該部NGO國際事務會更以協助國內民間團體參與非政府國際事務為宗旨，允宜健全中央相關主管機關之間資訊整合平台，並加強宣導，俾讓國內民間醫藥衛生等專業團體易於搜尋及便於運用，以增益獲取國際即時資訊，並全球適時接軌提升參與的管道及良機。

推動加入WHO老遭打壓，監委指出3大缺失。圖／ingimage
推動加入WHO老遭打壓，監委指出3大缺失。圖／ingimage
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