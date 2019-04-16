台鐵訂票APP花10億元建置挨批 藍委：規畫能力不足

2019-04-16 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委許毓仁在11日舉行「台鐵新訂票系統揭弊」記者會，指控台鐵APP花了10億元建置，卻無法解決買不到票的問題，要求台鐵與交通部在48小時公布資金流向與軟體編碼，但至今未獲回應。許毓仁再度呼籲台鐵要說明合約內容、資金流向與軟體編碼，讓大眾檢視，才能改善票務系統所造成的不便。

許毓仁表示，他在舉行記者會後，發現台鐵網站只有一份簡單的說明頁，「有關外界質疑新票務系統預算經費與建置成效說明」，但說明內容也與記者會當天他公布「票務系統整合再造計畫」的資訊相同，請問台鐵再公布一次已公布的說明意義何在？

許毓仁說，台鐵整套票務系統共花費10億，光是「商業軟體採購」及「硬體採購」就占7億，「軟體開發」投入為3億。許毓仁要求台鐵應該把預算明細列出，採用哪些軟體系統？是否比較過多家廠商，了解他們在經費或技術上的優勢？票務系統整體計畫的硬體採購不到2億，但「軟體採購」就花了3億，還不包含自行開發軟體系統投注的人事費3億元，這比重明顯有大問題。

另外，許毓仁指出，預算書中資安監控中心SOC經費1900萬項目為何會比「中介軟體」跟「工具軟體」3億還少？那台鐵如何確保資安防護系統在較少的預算下具備防護能力？如果資安系統遇到機器人訂票以及駭客入侵，資安防護系統是否有足夠能力防備？

而許毓仁辦公室最近接獲台鐵票務系統尚未進行驗收的線報，他質問台鐵目前票務系統究竟是否已經驗收？如果已經驗收完畢，請問驗收標準是什麼？為什麼台鐵票務系統品質仍然無法讓民眾滿意？如果尚未驗收，難道是把試營運當作驗收嗎？許毓仁認為，試營運是觀察票務系統的市場接受度，驗收才是看系統運作狀況，台鐵不該混淆而不重視驗收程序。