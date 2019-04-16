阿扁言行爭端多 藍委批法務部失職

2019-04-16 12:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



國民黨立法院黨團16日至監察院告發法務署矯正署，希望監察院調查法務部是否失職，以此敦促法務部停止阿扁保外就醫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「阿扁可以開直播罵韓國瑜25分鐘，根本沒有保外就醫的必要！」國民黨團16日前往監察院告發法務部矯正署與台中監獄，黨團代表吳志揚表示，台中監獄曾明定前總統陳水扁保外就醫應遵守「不演講、不上台、不受訪、不談政治」等原則，但陳水扁完全無視規定，特別向監察院告發法務部失職，檢舉書由值日監委王美玉受理。

「陳水扁現在這樣為何還需要保外就醫？」國民黨立委沈智慧提到，今年2月4號法務部已經第17次展延陳水扁保外就醫，5月4日即將評估陳水扁是否要繼續保外就醫，她呼籲法務部公開是哪些醫療團隊或是醫生，依據什麼理由可以讓阿扁繼續保外就醫？才能澄清外界疑慮。

一直踩紅線

「陳水扁違反保外就醫規定卻不處理，法務部明顯失職。」吳志揚說，陳水扁的身心健康已有明顯改善，還屢次踩紅線，違反台中監獄規定，不但錄影上電視，也輔選立委，但矯正署跟台中監獄卻怠忽職守，未依法停止保外就醫。

吳志揚也提到，陳水扁是國際認證的通緝犯，卻還可以開直播談政治，這讓其他受刑人情何以堪。「王子犯法，與庶民同罪。」國民黨立委黃昭順也呼籲法務部要趕快行動，不要再放縱陳水扁。

手抖是真的

對此，陳水扁12日曾上傳影片，親曝手抖的狀況，並說這是經過台北榮總、台中榮總等醫院所開的診斷證明書，且這是不可能痊癒，吃藥也無效果，醫生診斷是腦神經病變所引起的手抖症。

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