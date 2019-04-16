出席女力賦權活動 AIT處長：希望AIT未來有女處長

2019-04-16 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天出席女力經濟賦權活動時表示，當他和AIT在籌辦今天的活動時他發現AIT的處長至今都是男性，從此之後他常想「我們要改變這個，有一天AIT要有個女處長！」

外交部與經濟部中小企業處及美國在台協會共同舉辦「女力經濟賦權高峰會」，蔡英文總統、酈英傑、經濟部次長王美花、美國聯邦眾院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）等人出席活動。

酈英傑致詞時說，台灣以選出首位女總統激發這個世界，就他來看，蔡英文不只是台灣的、也是世界的模範，美國對於有這樣的夥伴，真的是夫復何求，他也說台灣在女性賦權方面是東亞的佼佼者，美國也很驕傲在這個區域有這樣的夥伴，今天的高峰會聚焦在女力經濟賦權，不過不會止步於此，他宣布未來將和台灣公及私部門的夥伴合作兩個計畫，更進一步提升女性賦權。

蔡英文說，她上任之後，政府致力要打造讓所有女性可以成長、成功的環境，那是我們的上一代所無法想像的，上個月海軍才有第二位女性現役一級艦的艦長，女性縣市長跟立委也有一定比例。