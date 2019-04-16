阿扁「趴趴走」 國民黨團怒帶手銬檢舉法務部瀆職

2019-04-16 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立院法國民黨團今帶著多付手銬赴監察院舉發法務部長蔡清祥、矯正署署長黃俊棠、台中監獄典獄長邱鴻基「縱容阿扁違反保外就醫規定」違法瀆職。書記長吳志揚指出，前總統陳水扁身心狀況其實比很多受刑人都好，沒有保外就醫理由，在外「趴趴走」一天，就是對台灣司法嚴重傷害。

吳志揚、呂玉玲、沈智慧、廖國棟、林德福、黃昭順、林奕華今都赴監察院抗議，除了自備手銬道具，並高喊「陳水扁關回去、貪汙犯關回去！」吳志揚說，今日檢舉目的要讓生龍活虎、口出狂言、干涉政治、無所不作的陳水扁關回中監，因為陳水扁一再違反中監對其設定的行為規範，包含不涉及政治、不上台、不演講等等一再踩紅線，甚至法務部、矯正署根本讓陳水扁隨便畫紅線，是明顯失職。

吳志揚表示，全民都在看司法還值不值得信賴，因為國際認證的貪汙犯稱病「趴趴走」，非但能議論藍綠兩黨政治，還能狂罵韓國餘25分鐘，身心狀況其實比很多受刑人都還要好，沒有保外就醫的理由，在外「趴趴走」一天就是對台灣司法的嚴重傷害，「這麼有力氣為何不關回去。」