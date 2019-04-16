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深化台美合作 蔡英文演說

2019-04-16 10:32聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

蔡英文總統今天出席「台灣關係法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全對話」論壇，致詞特別點名台下鴻海董事長郭台銘，以及美方科技大廠亞馬遜、google等在台灣的投資布局。

蔡英文總統今天出席「台灣關係法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全對話」...
蔡英文總統今天出席「台灣關係法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全對話」論壇，致詞特別點名台下鴻海董事長郭台銘，以及美方科技大廠亞馬遜、google等在台灣的投資布局。記者陳柏亨／攝影
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蔡英文總統（右）今天出席「台灣關係法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全...
蔡英文總統（右）今天出席「台灣關係法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全對話」論壇，說明美方科技大廠亞馬遜、google等在台灣的投資布局。記者陳柏亨／攝影
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蔡英文台美關係台灣關係法
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