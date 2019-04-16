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蔡賴之爭 孫大千：民進黨為捍衛小英不惜犧牲民主價值

2019-04-16 09:26聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

總統蔡英文。本報資料照片
總統蔡英文。本報資料照片
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蔡英文總統日前公開針對「誠信問題」質疑行政院前院長賴清德，賴回應，支持蔡總統的話是在去年九合一大選前，蔡陣營幕僚則質疑賴「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限？」。對此，前立委孫大千表示，民進黨真的要為了要捍衛「蔡氏王朝」，而不惜犧牲民主價值了嗎？

孫大千臉書全文：

蔡英文的幼稚幕僚應該回答的幾個問題

第一，在任何一個民主政黨中，黨內初選機制本來就是容許有意競逐者共襄盛舉。為什麼要把賴清德說的如此的大逆不道呢？

第二，任何一個人的參選決定，都有可能因為外在的事件而做出改變。賴清德在立委補選之後改變了他先前的想法，這和誠信究竟又有什麼關係呢？

第三，原本賴清德不參加初選的想法，又沒有立下契約，做出保證，何來「有效期限」的說法呢？蔡英文過去對選民做出的一拖拉庫的承諾連「有效期限」都沒有，根本直接跳票吧？

第四，從去年1124民進黨九合一選舉大敗到今年1月賴清德離任院長，賴清德對蔡英文不離不棄，已經仁至義盡了。這和他是否有正當性參加總統黨內初選又有什麼關係呢？

第五，明明是蔡英文自己的政績乏善可陳，眼看著無法順利連任，政黨又將再度輪替。結果，還不准其他同志參加黨內初選，力挽狂瀾。這算哪門子的民主價值啊？

第六，民進黨2020年勝選的關鍵，在於是否能夠推出一位最強的候選人。而不是高舉著團結的大旗，去保護一位完全沒有競爭力的人選。難道民進黨打定主意要「放水打假球」了嗎？

賴清德蔡英文民進黨
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