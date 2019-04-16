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談「我的高雄之路」 韓國瑜史丹福大學演講全文

韓國瑜是「歷史控」 到胡佛檔案館看珍貴史料

2019-04-16 07:48聯合報 記者王慧瑛李榮、梁雨辰╱即時報導

高雄市長韓國瑜訪美行接連造訪哈佛、史丹福2所大學，美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴史料收藏。韓專注聽解說，興致滿滿。

胡佛研究所第一副所長暨檔案館館長魏肯（Eric Wakin）致歡迎詞，並由胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭展示辛亥革命爆發前孫中山致外國友人的親筆信函、大陸時期與政府遷台後不同階段的蔣介石日記、1960年代台灣與蘇聯秘密外交接觸的相關會談紀錄，及1979年台、美斷交後中華民國政府因應兩岸關係變化的重要決策文件。

林孝庭也向韓國瑜等人展示胡佛檔案館所藏、政府遷台後高雄建設發展的數十幀老照片，這些史料為重大事件提供了歷史註腳，讓世人得以一窺國家領導人物面對來自內外挑戰時，其內心思維、感受與決策，韓等人對胡佛檔案館豐富史料收藏，留下深刻印象。

韓國瑜一行人美西時間15日上午在史丹佛大學與學生座談，中午有場不公開午宴，結束午宴後，韓接著參觀暫存在胡佛研究所的兩蔣日記檔案，史丹福大學研究員郭岱君說，韓市長很喜歡歷史，但蔣公日記太豐富，多達幾千萬字，韓只能停留1個多小時，韓第一個想看西安事變，其次想了解1948及1949年國民政府從大陸撤退時，蔣公有哪些檢討，第三是國民政府到台灣後，所做的各種改革等。

高雄市長韓國瑜美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴...
高雄市長韓國瑜美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴史料收藏，韓專注聽解說，興致滿滿。圖／胡佛檔案館提供
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胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭向高雄巿長韓國瑜（右）展示辛亥革命爆發前孫...
胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭向高雄巿長韓國瑜（右）展示辛亥革命爆發前孫中山致外國友人的親筆信函等文件。圖／胡佛檔案館提供
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胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭向高雄巿長韓國瑜（中）展示辛亥革命爆發前孫...
胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭向高雄巿長韓國瑜（中）展示辛亥革命爆發前孫中山致外國友人的親筆信函等文件。圖／胡佛檔案館提供
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高雄市長韓國瑜喜愛歷史，美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中...
高雄市長韓國瑜喜愛歷史，美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴史料收藏。圖／胡佛檔案館提供
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高雄市長韓國瑜（右）美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民...
高雄市長韓國瑜（右）美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴史料收藏，韓專注聽解說，興致滿滿。圖／胡佛檔案館提供
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高雄市長韓國瑜美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴...
高雄市長韓國瑜美西時間15日下午拜訪史丹福大學的胡佛檔案館，閱覽近代中華民國珍貴史料收藏。圖／胡佛檔案館提供
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韓國瑜中華民國斷交
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