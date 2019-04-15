幕僚批韓國瑜「黃袍加身」 王金平：根本不是我的意思

2019-04-15 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



傳有王金平幕僚指高市長韓國瑜想要「黃袍加身」，王金平今受訪說，他不知道是哪一位，他幕僚幾十位，不知道是哪一位，有沒有這麼講他也不知道，反正他講他的，「這個根本不是我的意思」。

對於會否覺得最近韓國瑜的動作有參選意願？王金平說，他不知道。有媒體問，有人形容王金平像古井，萬底深淵，深不見底，韓像浴缸，一拔就漏光，王說，誰講這個話他也不清楚，也沒有辦法去評論。

王金平說，「我就是我嘛，我能夠呈現多少力量，那我就盡力，把它呈現出來就好。自己有多少力量，哪裡有可能可以說像是萬丈深淵一樣，哪有可能？那就是盡其在我。」

被問到最近有無韓國瑜聯絡？他說「沒有」。是否有打算韓國瑜回來，再跟韓見個面？王也說，「沒有，也沒有這個打算。」

國民黨初選辦法一直未訂，韓的動態也未定，被問到要用什麼樣心態去爭取支持，王金平說，他現在該跑的，照樣跑，天天都有安排行程，就是盡力去跑。

至於現在與韓國瑜的默契是否被破壞？王說，「應該不至於啦，我們兩個就是他講是心靈相通，我講是心意相通，反正就是相通啦！」

王金平說，他只有一次正式到市政府向韓拜訪跟道賀，也沒有談什麼；之後再約了一次就是共聚宵夜，吃火鍋而已，到現在為止沒有再正式聯絡，一切就讓它自然的發展。