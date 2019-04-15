會見美眾議院前議長萊恩 蘇嘉全：感謝對台海和平貢獻

2019-04-15 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



今年是「台灣關係法」立法四十週年，立法院院長蘇嘉全今天會見美國眾議院前議長萊恩(Paul Ryan)等一行人，蘇嘉全表示，感謝美國國會對台美關係及台海和平穩定的貢獻。他也深切希望，在中國對印太區域、甚至整個民主世界施加壓力日漸緊迫當下，台灣能與美國進一步建立一套制度性、常態性的合作模式。

蘇表示，萊恩前議長這次率領「台灣關係法」40週年美方慶賀團來台，團員除了友台議員，還有多位聯邦政府官員，是非常具有代表意義的慶賀團，也是相當程度履行「台灣旅行法」內容，尤其萊恩卸下議長職務後，能來台訪問，繼續大力推動台美之間的關係與合作。

蘇表示，萊恩任議長期間，美國眾議院通過多項友我議案，像是「台灣旅行法」即為一例，也因這項法案的通過，讓台灣能依據此法，邀請更多台美資深官員互訪。蘇也深切希望，在中國對於印太區域、甚至整個民主世界施加壓力日漸緊迫的當下，台灣能與美國進一步建立起一套制度性、常態性的合作模式。他相信這不僅符合台美兩國共同的利益，對於整個區域的和平與安全，也具有極大的助益。