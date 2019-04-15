台關法40周年 郭台銘：亟需吸納人才

2019-04-15 15:47 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國駐台辦事處（AIT）與ICRT電台15日舉辦《台灣關係法40周年座談會》，邀請台美許多官員談論台美關係發展，郭台銘也受邀到場。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「希望政府可利用台美關係最好的時機，積極延攬在美台灣人才，並輔導國內產業轉型AI。」美國駐台辦事處（AIT）與ICRT電台15日舉辦《台灣關係法40周年座談會》，鴻海董事長郭台銘也到場如是說。他表示，台灣要想辦法吸引更多人才回國，才能在美中貿易戰生存。

台現需延攬AI人才

郭台銘說，美中貿易戰是兩大國產業轉型的互相比拚，台灣也難置身事外。而美國很多台灣的優秀人才，他希望台灣在台美關係現在如此緊密時，可以更重視這些有利產業轉型的人才，積極延攬他們回國，讓台灣發展AI使產業更順利轉型，也給台灣年輕人才更多機會。

他也現場提問AIT主席莫利亞提，美國會不會因為2020總統選舉的結果不同而對台灣政策有所變更？莫利亞提表示，台灣的民主是經過許多人努力而來，也是東亞的典範，美國不會期望特定候選人2020當選台灣總統，無論是誰當選，美方都會持續在台灣關係法架構下與台灣領導人溝通。

TRA為台美關係基石

前外交部長程建仁、前駐美大使馮寄台與許多美國AIT官員都到場參與，程建仁在會中表示，台灣關係法讓台灣的民主可以成長，經濟也可以順利發展，他希望未來台灣關係法可以繼續扮演穩定區域的角色，讓台灣可以在政治、經濟上受惠。

他也提到，台美關係隨著《台灣旅行法》、《台灣保證法》等法律的公布後益發緊密，這都是因為台灣關係法開啟美國國會對台友善的先例，台灣是東亞民主的典範，只要美國持續保有國際力量，台灣關係法與日後的立法都會對台灣非常有利。

台灣地位逐漸提升

中研院歐美研究所兼任研究員裘兆琳表示，美國國會壓倒性通過台灣關係法，確保台灣40年的和平穩定與民主發展。現任總統川普比起歐巴馬更重視台灣的區域地位，這可以讓未來台美關係逐漸走向正軌，台灣也可以持續努力提高國際地位，參與如WHO等國際組織的活動。

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