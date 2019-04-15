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【重磅快評】綠委砍考委，為瘦身還是秋後算帳？

2019-04-15 14:33聯合報 主筆室

圖為考試院外觀。 記者鄭清元／攝影
圖為考試院外觀。 記者鄭清元／攝影
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民進黨和時代力量立委聯手提案，要把考試院「瘦身」，將現行考試委員人數從19人上限一下子砍到剩下3人。而且全案甫提出就火速通過初審，看來箭在弦上。不過令人好奇的是，近年關於考試委員或考委的爭議不多，立法院其他優先法案又多如牛毛，何以大綠小綠急著在此時揮刀朝向考試院。

根據立委自己的說法，考委瘦身主要是經費考量，總計一年可省下4千多萬。4千多萬看來很多，但在兩兆的中央政府總預算裡，連九牛一毛都談不上。為了區區4千多萬特別開委員會通過初審，這也太不合常理了。

民進黨完全執政下的政策，若政策目的解釋不通，從政治動機找答案，永遠不會讓人失望。蔡政府上台後，端出了公教人員的年改大菜，推出民進黨版本的年改案。不過，當時考試院並不埋單，也推出了自己的版本，而且條件優於民進黨版。雖在民進黨的立院絕對多數下，還是通過了較為嚴苛的版本，但考試院的「不聽話」，顯給民進黨留下深刻的印象。

接下來，是在拔管一戰裡，身兼公務人員法規解釋的考試院，並未對蔡政府的作為有任何「助攻」，甚至在監察院求助考試院法規解釋時，考試院也只淡淡表示「要看是否有承攬契約」，等於甚麼都沒說，也讓監察院後來的彈劾，成了獨角戲。

不過最嚴重的衝突，發生在外交部派任「口譯哥」趙怡翔擔任駐美政治組長一案上。此消息傳出後，引發考試院會激烈反應，多名考委甚至直指外交部作法不當，破壞文官體制。對照拔管案考試院的消極，口譯哥外派案考委的同仇敵愾，民進黨自然不滿。

更重要的是，這幾個案子凸顯的是，民進黨在完全執政後，掌握行政、立法權不在話下，透過提名大法官、司法人員派任和補提名監察委員，也逐漸把司法、監察兩權收編，只有考試院彷彿「化外之地」，尤其是考委，民進黨政府幾乎完全無法掌握。如今正值權力保衛戰的2020大選前夕，不拿考試院、考委開刀，拿誰開刀？

民進黨過去執政的風格，常常就是討厭甚麼，就把甚麼玩殘。對核四如此，對監察院也是如此。未來考委只剩下3人，業務不變，考試院勢必很難有所作為，將更令民眾反感。或許，這才是民進黨的真正目的吧。

考試院
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