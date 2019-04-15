批綠打假球 藍黃立委支持速審兩岸協議監督條例

2019-04-15 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院內政委員會今舉行「兩岸協議監督機制法制化」公聽會，國民黨立委黃昭順表示，當初民進黨當初杯葛服貿要求「先立法再審查」，但5年過去了行政院卻未有版本，根本是在打假球；時代力量立委黃國昌也說，「難道過去處理服貿、貨貿的經驗還不夠慘烈嗎？」台灣人民的權益必須得到保障，兩岸協議監督機制刻不容緩，別再三延宕。

黃昭順說，民進黨當初杯葛服貿要求「先立法再審查」，在服貿協議之前必須要先有兩岸協議監督條例才能制定各種兩岸協定，但5年已經過去了，行政院的版本至今未出，大家是在打假球嗎？民進黨如果今天是個負責任的執政黨，沒有理由行政院沒送法案進來。很明顯就是民進黨想要把兩岸協議監督條例又放在冰庫裡，不敢面對兩岸未來的發展。

黃國昌表示，我們允許與中國大陸正常交往，但台灣現在面臨中國的文攻武嚇和經濟上的統戰，台灣人民的權益必須得到保障，跟中國彼此之間協議的監督機制已經刻不容緩，別再一而再再而三的延宕，難道過去處理服貿、貨貿的經驗還不夠慘烈嗎？執政黨記得自己在選舉前開的支票嗎，拖到現在情勢如此險峻才有用補破網的方式處理，這應該是這一屆國會的責任。

文化大學社科院院長趙建民表示，他贊成簽署門檻有更高規格的安全審查，因為兩岸官方一定要有接觸、簽訂協議，假如有協議，解放軍也許不會侵略中線；假如兩岸有協議，解放軍也許不需要繞島；假如有貨貿協議，台灣每年可以省掉4000億台幣，台灣經濟會好，邦交國會更多；對於外界質疑簽協議後反對台灣不利，趙建民則說，假如中國不遵守，國際自然會有輿論，且政治協議不等於統一。

律師賴中強表示，我國與中國大陸是有協議的，只是執行狀況非常不好，例如過去參加WHA是基於一個中國的原則，需要中國同意，所以過去即便有協議，但針對現況我們能去參加嗎？如果只是口頭的協議，對方可以任意的改變，所以問題不在沒有協議和善意，而是中國如何運用外交打壓，來整體消滅台灣主權，這才是問題的核心。

師大政治學研究所教授范世平表示，在面對目前中共對於一國兩制開始實施之後，主流民意都認為針對政治談判要有更嚴格的規範，跟經貿議題做區隔是有他的必要性的。他認為，作為國民黨應該要在這法案上比民進黨更嚴謹的規範，因為大家怕明年總統大選若國民黨執政後就要簽訂兩岸和平協議，因此大家會有這種擔心，所以如果國民黨訂比執政黨嚴格的法案，可杜悠悠之口。而且在嚴格法規之下也不可能出賣台灣主權，何樂而不為。