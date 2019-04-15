游離輻射不設防作業員罹癌 時力批原能會怠惰

2019-04-15 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委洪慈庸表示，台中一家工程檢驗公司，半年內發生2成游離輻射作業員相繼罹癌，還有人已癌逝。洪提到，這家公司疑似為了省成本、逃避職災責任，未讓檢驗師配戴偵測佩章，導致無法得知接受的輻射劑量。甚至原能會2008年，就知道這家公司有這種情況，也曾開罰，但往後十年，卻沒有後續管制追蹤，原能會處理態度也太離譜。

原子能委員會主秘邵耀祖表示，這家公司發生從業人員多人相繼罹癌病逝，原能會表達遺憾，目前已與職安署調查中，有事證將會積極處理，並研議無預警勞檢，將比照核電廠的突擊檢查作業，要求雇主要強化自主管理。

洪慈庸表示，該公司員工家屬向她陳情，表示公司約有20位游離輻射作業員，但近半年來，竟相繼有4名作業員罹癌，其中3人已病逝，年齡都在30歲至40歲、正為家庭打拼的青壯世代。其中還有一名作業員2014年起，每年健檢結果每況愈下，2018年底診斷為血癌，兩個月後就離開人世；更有另名案例，還未來得及聯繫相關人士，就已血癌病逝。

洪也擴大追蹤核電廠游離輻射作業的承攬商，發現2019年第一季的116家廠商裡，79家沒有健檢資料。近五年總共205家承攬商裡面，也有高達95％的公司，已經有多位員工體檢出第2級的狀況，但第3級以上嚴重者，卻是完全沒有健檢資料，身體病變的黑數彷彿黑洞。甚至職安署要求補齊資料，原能會竟一拖再拖。

洪慈庸提出三點訴求，包括原能會應全面稽查輻射高風險事業單位、並加強預防；另外核電廠承攬商的健檢資料，也應該全面清查；洪也提出《游離輻射防護法》修法，應加重罰則、嚴重者應扣照。