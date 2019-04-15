《6都施政系列之1》施政滿意有落差 盧秀燕表現弱？

2019-04-15 12:48 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



擔任台中市長的人，未來恐怕對「政績牌」感到「心慌慌」。因為，胡志強與林佳龍競選第二屆台中直轄市長時，就是打政績牌；但胡卻輸了21萬票；這一屆林佳龍和盧秀燕對陣，也是主打政績牌，結果輸了也近21萬票。盧秀燕上台百日，自詡政績不錯，但滿意度卻有極大落差。先究原因，政績並不代表一切。

盧秀燕對外宣布自己三個月拼經濟上的成績，包括巨大捷安特投資50億元、車王電子投資25億元、勤美集團投資120億元；加上選前政見承諾，如花博市民免費入場、恢復老人健保補助、敬老愛心卡的使用修訂、落實陽光政治等，加上防治空污的推展，都已進行或進行中；對於自己百日成績，盧秀燕自認有一定成效。

調查結果有落差

但除了某時報的民調稍高外，某周刊與TVBS民調，都顯示盧秀燕的滿意度居六都之末。顯然，盧秀燕百日來的成果，並未受到肯定。民進黨團市議員更抨擊，盧秀燕宣稱的一些政績是割稻尾；如水湳經貿園區會展中心動工、以及捷安特、車王電子、勤美集團的重大投資，都是前朝團隊所努力的成果；對於空污問題，盧秀燕也缺乏能力解決，卻多將問題推給中央。

市民對盧秀燕的整體表現，除了看政績與政見的落實，或許內心還有一些指標。舉前朝林佳龍團隊的例子來看，過去有些民調總是問，對於綠川或柳川工程、或某項補助政策，民眾是否滿意。但市民對市府花錢改善居住生活景觀、對市民提供育幼補助，或許覺得滿意；但市民對於林佳龍所用之人、領導管理、或因廢止多項重大公共建設而造成人民血汗錢的浪費，可能極不滿意。

誠實更重要

如果滿意度調查只針對於市府團隊所做的各項建設加以評比，分數可能顯得高；但如果針對整體施政感受，包括不做為及負向做為的整體表現，則滿意度就被拉低。意思是，如果刻意只針對部分做得好的成績設計問卷，卻對做不好的地方視而不見、不納入問卷，最後顯現的就是大輸21萬票。

政績對地方首長而言，是必要條件。也就是說，有政績不必然受到支持，沒有政績，必然不受支持。從管理學的角度看，管理的執行過程比結果還重要。在民主社會，過程的黑箱、不透明、或不公平，一旦被民眾察覺，將失去人民的信任。

盧秀燕在接受某周刊媒體專訪時講對一句話，台中市民觀察性強、理性度高；這也表示，任何表面政績上的宣揚或虛飾的民調，對台中市民終將無效。

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