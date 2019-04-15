韓國瑜為何沉寂17年無人聞問？ 學者說原因

2019-04-15 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，泛藍支持者籲韓選總統的呼聲也愈來愈高。文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書分析，為何韓國瑜沉寂17年無人聞問？主因是台灣各黨派「沒有求才若渴的習慣」，大小事只跟親近的人商量，若非「小圈子裡的人」，再有才華也只能在民間沉潛。

胡幼偉表示，治國，不能只靠總統一人。總統該做的，是找到一群頭腦清楚的、不貪財的、有創意的人來共同完成治國任務，但執政者往往不認識各領域的菁英人才；且政壇大咖政客，不管哪一黨的，都沒有求才若渴的習慣，大小事只跟親近的體制內外人士商量，其餘人永無管道、機會進政府服務，就像韓國瑜一樣，「一沉潛就十幾年，甚至就沉潛了一輩子。」

胡幼偉也說，當中華民國總統，「不要帶頭亂搞，大家就謝天謝地了」，但官僚體制，導致行政院長以下的各級公務員，基於對總統的尊重，沒人敢犯顏直諫，「因為家裡還有老的小的要花錢，整個公部門裡就連一個魏徵都不會有，不然，丟了飯碗怎麼辦？」但總統充滿「偉大的使命感」、搞出自認不得了的政策，「行政院長除非不幹求去，只能帶領全國公務員蠻幹到底，直到把執政權丟掉為止」，這就是台灣「政黨輪替」的歷史。

胡幼偉認為，做總統的，千萬不要使命感太強，只要把現在國家面對的問題，多找些人好好討論一下該如何處理，用理性科學的方法解決問題，就功德圓滿了，「總統知道自己不是偉人反而是好事，能用人才解決問題，才是重點工作。」

胡幼偉也說，若韓國瑜當選下任總統，他應該能從自己的經歷中體認到，很多高手，其實還隱藏在民間，他應該廣徵人才，請各方推薦好手加入執政團隊。