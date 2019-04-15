蔡英文：台灣是印太地區可信賴的行動者

2019-04-15 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



適逢台灣關係法立法40周年與美國在台協會成立滿40年，蔡英文總統今接見美國政府慶賀團，並透過直播讓民眾同步觀看。她接見聯邦眾議院前議長保羅•萊恩時表示，展望未來，我方非常有信心台美關係將比過去更加密切，盼在穩固合作基礎上，共同在區域中發揮正面影響力，打造和平穩定開放繁榮的印泰地區，「台灣是印太地區可信賴的行動者。」

蔡英文致詞時指出，很高興萊恩有先去參觀總統府百年展，總統府百年來由外來政權、威權政權到民主化一直到本土化的一百年，她也解釋先前總統府音樂會時安排知名原住民歌手在車廳演出，而上一個站在車廳的人是前總統蔣中正，這樣的改變代表台灣民主的進步。

對於台美關係發展，蔡英文說，越來越堅實的台美關係，顯示出美國對落實台灣關係法的重視，而台灣關係法確實替台美在經貿跟安全實質交流上奠定了關鍵的制度跟基礎，如果美國國會40年前沒有通過這個法案，那今天如此緊密的夥伴關係可能就不存在。

蔡英文表示，這幾年來美國國會對台灣跨黨派支持從來沒有間斷過，這樣支持的力量在推動台美關係扮演非常重要跟關鍵角色，尤其是在萊恩議長任內，眾議院通過相當多支持台灣的法案決議案，包括台灣旅行法，以及要求國務卿發展策略協助台灣重獲WHO觀察員等法案，都大大鼓舞我方持續貢獻國際社會的決心。