AIT處長出席台灣關係法活動 支持台灣參與國際

2019-04-15 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國際刑警組織（INTERPOL）向台灣媒體表示不會邀請台灣以觀察員身分參加大會，外交部表示強烈遺憾和不滿，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天表示，台灣前年有超過百萬旅客人次來去，但卻無法獲得恐怖主義和人口販運的資訊，因為中國強力阻擋台灣參加國際刑警組織，國際社會應該認為這次不能被接受的。

ICRT、AIT和台灣大學今天舉辦「台灣關係法40周年座談會」，AIT主席莫健、外交部前部長程建人、美國商會前主席羅伯帕克、美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉均出席，鴻海董事長郭台銘也出席活動。

郭台銘說，他在美國投資，過去兩年和今天訪台的美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）有很多互動，因為萊恩出身鴻海投資重點的威斯康辛州，雙方有很好交情，萊恩邀請他參加今天的活動，他也派同事去替今天抵達的萊恩接機；郭台銘說，美國很重視台灣關係法40周年，派重量級人士來台，他今天到這場活動想聽聽美國人怎麼談台美關係，認為這對台灣未來很重要。

酈英傑今天的演說重點放在增進台灣在國際社會的參與，他說國際歡迎台灣參與世界衛生大會，但台灣自從2016年大選之後，就被拒於門外，要捐款1百萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒也被拒絕，這就是排擠台灣在外所導致的損失，酈英傑也說，美國人可以用駕照參觀聯合國總部，甚至連有國土爭議的巴勒斯坦人都能參觀，但台灣人卻不能憑自己的護照進去。

酈英傑說，世界上有167個國家允許台灣護照持有者免簽入境 ，包括美國，這顯示了世界如何真實地看待台灣 ，也顯示了中國如何為了自身的政治目標操弄國際社會，不過儘管中國不斷施壓，台灣仍然尋找方法為國際社會做出貢獻，例如在恐怖組織造成傷害的地區提供人道救援，他說美國將持續在世界舞台上扮演角色，也將與其他理念相近國家合作，持續遊說國際組織 ，將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性置於政治之上，「美國重申 ，作為國際社會負責任公民，將持續促進台灣在國際社會中的積極參與」。