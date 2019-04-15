親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

民意代表不是你的民意 談議員之子毆警案

郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

AIT處長出席台灣關係法活動 支持台灣參與國際

2019-04-15 11:25聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國際刑警組織（INTERPOL）向台灣媒體表示不會邀請台灣以觀察員身分參加大會，外交部表示強烈遺憾和不滿，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天表示，台灣前年有超過百萬旅客人次來去，但卻無法獲得恐怖主義和人口販運的資訊，因為中國強力阻擋台灣參加國際刑警組織，國際社會應該認為這次不能被接受的。

ICRT、AIT和台灣大學今天舉辦「台灣關係法40周年座談會」，AIT主席莫健、外交部前部長程建人、美國商會前主席羅伯帕克、美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉均出席，鴻海董事長郭台銘也出席活動。

郭台銘說，他在美國投資，過去兩年和今天訪台的美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）有很多互動，因為萊恩出身鴻海投資重點的威斯康辛州，雙方有很好交情，萊恩邀請他參加今天的活動，他也派同事去替今天抵達的萊恩接機；郭台銘說，美國很重視台灣關係法40周年，派重量級人士來台，他今天到這場活動想聽聽美國人怎麼談台美關係，認為這對台灣未來很重要。

酈英傑今天的演說重點放在增進台灣在國際社會的參與，他說國際歡迎台灣參與世界衛生大會，但台灣自從2016年大選之後，就被拒於門外，要捐款1百萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒也被拒絕，這就是排擠台灣在外所導致的損失，酈英傑也說，美國人可以用駕照參觀聯合國總部，甚至連有國土爭議的巴勒斯坦人都能參觀，但台灣人卻不能憑自己的護照進去。

酈英傑說，世界上有167個國家允許台灣護照持有者免簽入境 ，包括美國，這顯示了世界如何真實地看待台灣 ，也顯示了中國如何為了自身的政治目標操弄國際社會，不過儘管中國不斷施壓，台灣仍然尋找方法為國際社會做出貢獻，例如在恐怖組織造成傷害的地區提供人道救援，他說美國將持續在世界舞台上扮演角色，也將與其他理念相近國家合作，持續遊說國際組織 ，將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性置於政治之上，「美國重申 ，作為國際社會負責任公民，將持續促進台灣在國際社會中的積極參與」。

程建人說，台灣關係法有四個特點，分別是獨特性、實際性、彈性和持久性，這些特點展現出當時美國議員的創造力；美國和中國的國際關係越來越複雜也越來越競爭，區域的權力平衡正在轉移，台灣旅行法持續的存在對於美國在地緣政治上的目的及國家利益有很大的幫助。

鴻海董事長郭台銘出席台灣關係法40周年活動。記者徐偉真/攝影
鴻海董事長郭台銘出席台灣關係法40周年活動。記者徐偉真/攝影
分享
鴻海董事長郭台銘出席台灣關係法40周年活動。記者徐偉真/攝影
鴻海董事長郭台銘出席台灣關係法40周年活動。記者徐偉真/攝影
分享

酈英傑台灣關係法
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「人民有錢、還是扁家有錢」 陳致中：打口水戰沒意義

2019-04-15 10:59

開微博圈粉圈到對岸很悲哀? 柯文哲:愈保守會死在那裡

2019-04-15 10:48

獨／為韓國瑜解套 國民黨總統擬採「民調徵召」

2019-04-15 12:50

國民黨總統提名時程難產？黨中央：沒有預設時間

2019-04-15 12:50

影／地方負擔罰鍰刷卡手續費？陳美伶：從未討論過

2019-04-15 12:49

《6都施政系列之1》施政滿意有落差 盧秀燕表現弱？

2019-04-15 12:48

韓國瑜為何沉寂17年無人聞問？ 學者說原因

2019-04-15 12:15

柯文哲：台灣變這樣不能只怪3任總統 大家都有份

2019-04-15 12:04

蔡英文：台灣是印太地區可信賴的行動者

2019-04-15 12:03

郭台銘：國防靠美國靠不住 不該跟美買武器

2019-04-15 11:55

勞退條例今初審通過 資遣費上限送黨團協商

2019-04-15 11:38

影／英德之爭「正國會」挺誰？ 林佳龍回答這7個字

2019-04-15 11:24

蔡英文：台灣跟美國有共同價值跟目標

2019-04-15 11:18

李毅被驅逐前投書：韓國瑜八成要選 台海可能平靜10年

2019-04-15 11:13

親民黨主席宋楚瑜率團訪問粵港澳灣區

2019-04-15 11:10

陳美伶未出席 經濟委員會暫停擺

2019-04-15 10:52

吳敦義挺張善政出書 被問韓國瑜表現答「不大清楚」

2019-04-15 10:42

阿扁與辣妹合照還戳民進黨初選 藍委要法務部硬起來

2019-04-15 10:16

影／蔡賴為網軍互槓 鄭文燦：盼兩位優點都能夠展現

2019-04-15 10:16

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

林濁水：韓國瑜拚經濟口號很庶民 但行家會皺眉

2019-04-15 08:55

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

三爭議草案齊發 藍綠本周攻防戰

2019-04-15 00:11

試院「被瘦身」 想請總統調解

2019-04-15 00:04

被冠「賣國賊」 盧秀燕：准統獨遊行 台中非首例

2019-04-14 23:00

重振台灣競爭力 馬英九月底辦研討會

2019-04-14 23:00

考試委員19人變3人？考委籲請總統院際調解

2019-04-14 23:00

蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32

立院排審兩岸協議監督條例 綠：望優先處理兩岸關係條例

2019-04-14 21:07

同婚專法冷凍期過 管碧玲：5月初啟動朝野協商

2019-04-14 21:02

「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36

肯定蔡英文 司徒文：任何人做台灣總統都有極大困難

2019-04-14 15:29

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

2019-04-14 15:28

刷卡繳罰單 蘇貞昌：政府沒有要吸收手續費

2019-04-14 14:26

影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44

台灣未來看美中？ 司徒文：台灣人民

2019-04-14 13:08

韓國瑜頻出訪拚經濟 侯友宜：內部先做好人就會進來

2019-04-14 12:53
看更多

熱門文章

韓國瑜回應陳致中 到底是台灣人民有錢還是他家有錢

2019-04-15 04:00

犯台共軍哩來來來 國軍請你們吃「投誠方便麵」

2019-04-14 15:04

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 遭回嗆：多做基本功

2019-04-14 21:13

士林大同泛藍整合？網友砲轟橘營消費藍營選票

2019-04-14 16:42

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

遭陸媒點名 徐永明勸韓國瑜：就當個勇敢的台獨份子

2019-04-14 16:43

「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36

「美國行一次得罪三批人」 他預言韓國瑜將迎來最大麻煩

2019-04-15 11:27

史上最強「老母雞」熄火22年還活著 就為讓下一代凌空…

2019-04-15 08:00

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

2019-04-14 15:28

郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

2019-04-15 11:54

「人民有錢、還是扁家有錢」 陳致中：打口水戰沒意義

2019-04-15 10:59

韓國瑜洛城千人演講會 華僑大排長龍

2019-04-15 00:20

韓國瑜批3台大法律總統 搞殘台灣經濟

2019-04-15 00:16

意外吳朱會 朱立倫：不反對徵召韓國瑜但黨要更團結

2019-04-14 21:29

觀察站／蔡賴撕破臉 說好的君子之爭呢

2019-04-15 00:24

回應台大法律系搞殘台灣經濟 陳致中：那應該是國民黨

2019-04-14 21:04

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

賴清德籲蔡英文停止網軍攻擊 學者：應提證據

2019-04-14 18:10

影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44

士林大同藍橘槓上 網友酸他桃園落選跑來台北選

2019-04-14 19:15

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

2019-04-15 10:16

郭董也拋20字建言 跟韓國瑜不同調

2019-04-15 00:11

韓國瑜重批藍綠3任總統 他說廉價式意識型態要被淘汰

2019-04-14 15:51

民進黨延後初選蔡柯配是下個選項？ 王世堅：一定翻桌

2019-04-14 18:27

肯定蔡英文 司徒文：任何人做台灣總統都有極大困難

2019-04-14 15:29

韓國瑜出席晚宴 近千粉絲瘋狂

2019-04-14 15:28

韓國瑜在美轟台灣 徐世榮：國民黨與中共仇恨已無距離

2019-04-15 09:13

蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 陳致中為父叫屈

2019-04-14 20:51

高市議員居中牽線 韓國瑜獲頒聖塔克拉拉郡榮譽市民

2019-04-14 14:46

林濁水：蔡英文有初選恐懼症

2019-04-14 14:17

蔡英文幕僚再回應賴清德「誠信有有效期限？」

2019-04-14 20:41

綠營立委初選最激戰區 送農產品拚到化身網紅

2019-04-14 20:27

等韓國瑜返台 謝龍介：下周三發起連署徵召韓國瑜

2019-04-14 18:19

【即時短評】蔡英文談何誠信？初選別怕正面迎擊

2019-04-14 21:02

宋瑋莉選立委 比照韓國瑜8字箴言也喊這8字

2019-04-14 13:53

國防預算8年後突破4000億 國防部說話了

2019-04-14 22:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top