AIT處長出席台灣關係法活動 支持台灣參與國際
國際刑警組織（INTERPOL）向台灣媒體表示不會邀請台灣以觀察員身分參加大會，外交部表示強烈遺憾和不滿，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天表示，台灣前年有超過百萬旅客人次來去，但卻無法獲得恐怖主義和人口販運的資訊，因為中國強力阻擋台灣參加國際刑警組織，國際社會應該認為這次不能被接受的。
ICRT、AIT和台灣大學今天舉辦「台灣關係法40周年座談會」，AIT主席莫健、外交部前部長程建人、美國商會前主席羅伯帕克、美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉均出席，鴻海董事長郭台銘也出席活動。
郭台銘說，他在美國投資，過去兩年和今天訪台的美國眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）有很多互動，因為萊恩出身鴻海投資重點的威斯康辛州，雙方有很好交情，萊恩邀請他參加今天的活動，他也派同事去替今天抵達的萊恩接機；郭台銘說，美國很重視台灣關係法40周年，派重量級人士來台，他今天到這場活動想聽聽美國人怎麼談台美關係，認為這對台灣未來很重要。
酈英傑今天的演說重點放在增進台灣在國際社會的參與，他說國際歡迎台灣參與世界衛生大會，但台灣自從2016年大選之後，就被拒於門外，要捐款1百萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒也被拒絕，這就是排擠台灣在外所導致的損失，酈英傑也說，美國人可以用駕照參觀聯合國總部，甚至連有國土爭議的巴勒斯坦人都能參觀，但台灣人卻不能憑自己的護照進去。
酈英傑說，世界上有167個國家允許台灣護照持有者免簽入境 ，包括美國，這顯示了世界如何真實地看待台灣 ，也顯示了中國如何為了自身的政治目標操弄國際社會，不過儘管中國不斷施壓，台灣仍然尋找方法為國際社會做出貢獻，例如在恐怖組織造成傷害的地區提供人道救援，他說美國將持續在世界舞台上扮演角色，也將與其他理念相近國家合作，持續遊說國際組織 ，將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性置於政治之上，「美國重申 ，作為國際社會負責任公民，將持續促進台灣在國際社會中的積極參與」。
程建人說，台灣關係法有四個特點，分別是獨特性、實際性、彈性和持久性，這些特點展現出當時美國議員的創造力；美國和中國的國際關係越來越複雜也越來越競爭，區域的權力平衡正在轉移，台灣旅行法持續的存在對於美國在地緣政治上的目的及國家利益有很大的幫助。
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