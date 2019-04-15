蔡英文：台灣跟美國有共同價值跟目標

2019-04-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



適逢台灣關係法立法與美國在台協會40周年，蔡英文總統今連接見美聯邦眾議員與前議長萊恩，她表示，台灣跟美國有共同價值跟目標，因此非常樂於與美國持續分享民主經驗、深化夥伴關係、推展良善的力量，一起為區域和平繁榮發展做出更多貢獻，也期待美方給台灣更多支持。

美國在台協會今將舉行「台灣關係法＆AIT@40：40年友誼慶祝典禮暨酒會」，美國眾議員與前議長等人都來到台灣，蔡英文在接見眾議員與科學、太空暨科技委員會主席江笙時指出，台美合作的福衛七號昨天由國家太空中心啟運到美國發射，對台灣來講是科技上令全國人民都振奮的一件事，也是美台科技合作最重要的案子，除了是太空發展里程碑，更是因為過去40年有台灣關係法的關係，讓台美合作不斷立下新里程碑、新的紀錄。

對於台灣關係法立法40年前夕，美國眾議會外交委員會通過2019台灣保證法案，以及重新確認美國對執行台灣關係法的決議案一事，蔡英文特別提出感謝，她說，這2項決議案對台灣的國際參與、美國對台軍售，還有深化美台經濟關係等都顯示堅定支持，期待台美關係在各位努力支持下會繼續茁壯，也感謝在場4名眾議員曾為了參與世界衛生大會替台灣發聲。