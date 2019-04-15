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李毅被驅逐前投書：韓國瑜八成要選 台海可能平靜10年

2019-04-15 11:13聯合報 記者林文義╱即時報導

大陸武統學者李毅被驅逐出境後，餘波蕩漾，自稱2017年曾與民進黨人士見面，並幫忙居中傳話給國台辦，陸委會副主委邱垂正表示不清楚詳情，是事後聽學者轉述，但此事應由民進黨民進黨說明；此外，中時今天時報廣場刊出一篇李毅在被驅逐出境前的投書，內容提到韓國瑜八成將投入總統大選，台海也因此可能有十年的風平浪靜。

李毅的觀點主要依據有三點，一是韓國瑜承認九二共識，定海神針，這是大陸愛聽。二是美國的台灣牌失去了抓手。三是川普把大陸作為第一對手打貿易戰，教育了大陸，大陸被迫痛下決心糾正失誤，並作好一切被美國和西方斷開的準備，這些事情十年、八年內就能大致解決。

以下是李毅投書的刪節後刊出內容：  

今後十年台海可能風平浪靜

編按：李毅來台十天前投稿給本報，但考慮其支持賴清德的觀點不會被現任當權者歡迎，且他說統一在十年內不可能實現似嫌悲觀，又過份支持某特定候選人，有違本報評論平衡原則，故沒刊用。

唯日前他突在現任高層指示下被強制出境，其文意見似有參考價值，特刪節刊出如下：

～出了個韓國瑜，台海形勢，在爆炸邊緣會好轉。第一，蔡英文若輸不了高雄，保住十二個縣市，連任問題不大。賴清德接班在望。第二，世界形勢出現大變局，中國生產總值超日趕美。中美關係出現四、五十年來的轉捩點，從此進入競爭，美國必然要大打台灣牌，不斷加大力度。第三，在以上兩個因素影響下，台灣天然獨，一年長一歲，現在42歲上下，10年以後52歲。這將使大陸充分認識到和平統一已無可能，長痛不如短痛，被迫在2021年前後關切台灣。

這一切，由於天上掉下來個韓國瑜全變了。韓流橫掃千軍如捲席，韓國瑜八成是要選的。但要等三件事：要去美國面試，審查通過。要等蔡、賴內鬥有個結果。要等吳敦義擺平。

如果韓國瑜上，十年、八年之內，台海可能風平浪靜。第一，韓承認九二共識，定海神針。這是大陸愛聽，盼望的。兩岸關係立即恢復，而且肯定會比馬英九時代更好。第二，使得美國台灣牌失去了抓手。韓2017年競選國民黨主席的綱領就是：國防靠美，技術靠日，市場靠大陸，台灣靠自己。民進黨是反中，韓國瑜不反。第三，大陸建政70年，改革開放40年來，取得了輝煌成就、豐功偉績，總值超日趕美，軍費世界第二。但川普把大陸作為第一對手，打貿易戰，圍剿華為等等，教育了大陸，使得大陸認識到很多嚴重失誤，被迫痛下決心，不惜代價儘快糾正失誤。比如晶片，35項落後的核心技術，作好一切被美國和西方斷開的準備。這些事情，以大陸雄厚的人力、物力，十年、八年內，就能大致解決。

只要台灣當局承認九二共識，美國掀不起風浪，大陸無暇顧台，要忙自己的事且糾誤。第四，大陸三天就可以拿下台灣，但絕大多數台灣人不知道，也不相信，大陸還是想和平統一。五年之後，四個航母艦隊成軍。屆時，1949年的北平方式，和平統一，就容易多了。習說台灣問題不能拖到下一代。就是說要在自己任內解決。

兩岸的統派，想到十年之內都不能統一，可能很失望，也沒辦法。現在儘快統一的唯一可能性，就是明年一月賴清德當選。台灣人民支持這個務實的台獨工作者，打敗韓國瑜。我希望賴清德當選，並衷心為賴拉票。….～

李毅走前還留下些什麼「不勝愛台灣」的話，茲不贅述。（作者為統一工作者）

旅美大陸學者李毅微信朋友圈自爆，2017年5月11日，經過安排，他拜訪民進黨中央...
旅美大陸學者李毅微信朋友圈自爆，2017年5月11日，經過安排，他拜訪民進黨中央黨部，並與「民進黨中央有關負責人」長談。 圖／取自微信
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韓國瑜李毅民進黨
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