親民黨主席宋楚瑜率團訪問粵港澳灣區

2019-04-15 11:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



親民黨主席宋楚瑜率領由秘書長李鴻鈞等人組成的親民黨訪問團，15日上午搭乘長榮航空公司班機前往香港，展開粵港澳灣區訪問行程。登機前他重申親民黨「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」的一貫主張。

宋楚瑜登機前表示，大陸目前全力推動粵港澳大灣區計畫，粵港澳灣區人口有7100萬，生產總值比東京灣區、紐約灣區、舊金山灣區都還要高，潛力無窮。粵港澳灣區對台灣有何影響？是契機、是危機、還是挑戰，這些都要實地去了解。

宋楚瑜指出，粵港澳灣區是1980年以後台商前往最多的地方，占了所有台商的3分之1，隨著時代變遷，中美貿易摩擦，以及目前兩岸對立等情勢影響，台商需要轉型，他前往實地了解台商有那些困難，幫助台商因應國際貿易新情勢。

宋楚瑜認為，親民黨的一貫主張是「兩岸一中、反對台獨」，「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」。和平沒有輸家，他會用誠意推動兩岸和平發展，用溝通化解誤會。