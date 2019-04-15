親民黨主席宋楚瑜率團訪問粵港澳灣區
親民黨主席宋楚瑜率領由秘書長李鴻鈞等人組成的親民黨訪問團，15日上午搭乘長榮航空公司班機前往香港，展開粵港澳灣區訪問行程。登機前他重申親民黨「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」的一貫主張。
宋楚瑜登機前表示，大陸目前全力推動粵港澳大灣區計畫，粵港澳灣區人口有7100萬，生產總值比東京灣區、紐約灣區、舊金山灣區都還要高，潛力無窮。粵港澳灣區對台灣有何影響？是契機、是危機、還是挑戰，這些都要實地去了解。
宋楚瑜指出，粵港澳灣區是1980年以後台商前往最多的地方，占了所有台商的3分之1，隨著時代變遷，中美貿易摩擦，以及目前兩岸對立等情勢影響，台商需要轉型，他前往實地了解台商有那些困難，幫助台商因應國際貿易新情勢。
宋楚瑜認為，親民黨的一貫主張是「兩岸一中、反對台獨」，「炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親」。和平沒有輸家，他會用誠意推動兩岸和平發展，用溝通化解誤會。
宋楚瑜強調，在推動兩岸和平發展時不能忘記，台灣堅持自由民主的價值不會改變。他從美國回台後就從事翻譯工作，他認為大陸有些話台灣方面聽不懂，台灣有些心聲大陸聽不清楚，需要有人去確切翻譯溝通、詮釋，他願意做為翻譯溝通的橋樑，期盼兩岸共同創造中華民族的繁榮與發展。
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