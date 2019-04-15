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台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

洪慈庸批游離輻射管理漏洞百出

2019-04-15 11:03聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

立委洪慈庸上午舉行「游離輻射不防　別人小孩死不完」記者會。表示游離輻射對人體影響備受關注，但是處在游離輻射作業第一線的工程檢驗師、醫護人員、核電廠人員，職安風險長期受忽略。甚至有檢驗公司人員配備不全、管理漏洞百出，半年內已3人癌逝，主管機關原能會卻長期對違規情事缺乏掌握，記者會邀請原能會和勞委會等主管機關出席說明。

立委洪慈庸（中）上午舉行「游離輻射不防　別人小孩死不完」記者會。表示游離輻射對人...
立委洪慈庸（中）上午舉行「游離輻射不防　別人小孩死不完」記者會。表示游離輻射對人體影響備受關注，但是處在游離輻射作業第一線的工程檢驗師、醫護人員、核電廠人員，職安風險長期受忽略。甚至有檢驗公司人員配備不全、管理漏洞百出，半年內已3人癌逝，主管機關原能會卻長期對違規情事缺乏掌握，記者會邀請原能會和勞委會等主管機關出席說明。記者邱德祥／攝影
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輻射原能會洪慈庸時代力量
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