「人民有錢、還是扁家有錢」 陳致中：打口水戰沒意義

2019-04-15 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前訪美受訪指過去3任中華民國總統都是台大法律系高材生，卻讓台灣經濟、競爭力殘廢；他美西時間14日受訪時再批扁家「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢」。前總統陳水扁兒子、高市議員陳致中今說，耍嘴皮、打口水戰沒意義，韓訪美重點根本是在選總統，讓市民情何以堪。

高雄市長韓國瑜美西時間13日下午出席在洛杉磯舉辦的全球玉山經濟論壇，會後受訪直指過去3任總統都是台大法律系高材生，他們主政卻讓台灣經濟、競爭力變得殘廢。但陳致中出面反駁扁執政經濟不差。總統蔡英文也暗酸批經濟不是喊口號。

韓美西時間14日受訪回應說，一名大學生畢業在高雄當上班族平均月薪約1000美元出頭，薪資水平很快連印度、巴基斯坦都會追上，低薪代表經濟疲軟，代表台灣經濟鬼混20、30年，相信人民心中都有一把尺。

對於陳致中的說法，韓回批得更麻辣「到底是台灣人民有錢還是他家有錢，大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙」。

陳致中今受訪再度強調，他父親8年執政，2000年到2008年，8年經濟成長率平均4.8%，比較馬英九8年是2.8%，扁政府足足高出2%。

陳致中說，「經濟成長率如果增加0.1%就很不得了」，所以高2%，是陳前總統拚經濟的成績單，扁政府最後2年，失業率降到3.9%，是歷史上最好；並在中央政府總預算案達到罕見收支平衡，沒有負債、沒有借錢、沒有赤字，數字會說話。

陳致中說，希望韓國瑜政見會兌現，可讓高雄過好日子，讓高雄人民發大財，請他先回應這個問題再來批評別人，會比較實際。

對韓批「是人民有錢，還是扁家有錢」，陳致中沒有正面回應，僅說，韓國瑜的口才很好，可以這樣高來高去，但沒有意義，只是耍嘴皮子、打口水戰。