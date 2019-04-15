親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

開微博圈粉圈到對岸很悲哀? 柯文哲:愈保守會死在那裡

2019-04-15 10:48聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發。記者林宛...
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發。記者林宛諭／攝影
分享
北市柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程從彰化市再出發，針對樂團藝人烤揪勤說柯文哲開微博「蹭粉」蹭到對岸去很悲哀，柯文哲說，台灣是海洋國家要勇敢的航向不可知的世界，明知有困難也要勇敢的過去，愈是保守愈是退縮反而是敵人要的，會死在那裡、困在那裡，要恢復1960年代台商提著007手提箱勇闖天下的氣度。

被媒體問到韓國瑜說台灣經濟是被三個法律系總統搞壞說法，柯文哲說，台灣如果跟南韓與新加坡比起來進步很少，台灣變成這樣也不是只有3個人的責任，這是歷史共業；媒體再問他和前行政院長賴清德都是醫生，會對台灣比較好嗎?柯文哲說，在美國好像也是法律系的當總統比較多。

柯文哲說，他以前在台大醫院當主任高高在上、都是別人拜託他們，不是他們拜託別人，在加護病房是扮演上帝的角色，所以已經不太習慣聽別人的聲音，但現在所有困難的工作從議會到市政的推動都是要拜託別人幫自己，現在是公僕。

柯文哲也再談到此次的產業參訪，他說，台北是全台灣農漁業最重要的消費地，台北的改變會影響其他縣市的改變，像台北的花卉要開始無現金交易，但上游花農如果不願意，還是會卡著，所以新的措施要辦說明會不是辦在台北市，而是到產地彰化縣的田尾、田中辦，所以改變台灣從首都開始在2014年是政治口號，但到現在就有新的詮釋。

而未來面對藍綠未來的動員組織，柯文哲說2018年他在政黨夾殺下可以撐過去，表示台灣慢慢在兩黨以外的民間力量，還是有可能改變台灣。而像他這種沒有政黨或基金會的，常都是到當地就是靠粉絲朋友的熱情，這次本來也沒有刻意找政治人物拜訪，不要造成別人麻煩。

台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，啟程前還...
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，啟程前還有團隊一起自拍。記者林宛諭／攝影
分享
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，並開放粉...
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，並開放粉絲一起合照簽名。記者林宛諭／攝影
分享
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，啟程前還...
台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發，啟程前還有團隊一起自拍。記者林宛諭／攝影
分享

柯文哲北市韓國瑜微博
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「人民有錢、還是扁家有錢」 陳致中：打口水戰沒意義

2019-04-15 10:59

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

李毅被驅逐前投書：韓國瑜八成要選 台海可能平靜10年

2019-04-15 11:13

親民黨主席宋楚瑜率團訪問粵港澳灣區

2019-04-15 11:10

陳美伶未出席 經濟委員會暫停擺

2019-04-15 10:52

吳敦義挺張善政出書 被問韓國瑜表現答「不大清楚」

2019-04-15 10:42

阿扁與辣妹合照還戳民進黨初選 藍委要法務部硬起來

2019-04-15 10:16

影／蔡賴為網軍互槓 鄭文燦：盼兩位優點都能夠展現

2019-04-15 10:16

林濁水：韓國瑜拚經濟口號很庶民 但行家會皺眉

2019-04-15 08:55

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

三爭議草案齊發 藍綠本周攻防戰

2019-04-15 00:11

試院「被瘦身」 想請總統調解

2019-04-15 00:04

被冠「賣國賊」 盧秀燕：准統獨遊行 台中非首例

2019-04-14 23:00

重振台灣競爭力 馬英九月底辦研討會

2019-04-14 23:00

考試委員19人變3人？考委籲請總統院際調解

2019-04-14 23:00

蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32

立院排審兩岸協議監督條例 綠：望優先處理兩岸關係條例

2019-04-14 21:07

同婚專法冷凍期過 管碧玲：5月初啟動朝野協商

2019-04-14 21:02

「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36

肯定蔡英文 司徒文：任何人做台灣總統都有極大困難

2019-04-14 15:29

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

2019-04-14 15:28

刷卡繳罰單 蘇貞昌：政府沒有要吸收手續費

2019-04-14 14:26

影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44

台灣未來看美中？ 司徒文：台灣人民

2019-04-14 13:08

韓國瑜頻出訪拚經濟 侯友宜：內部先做好人就會進來

2019-04-14 12:53

巿長被駡賣國賊 吳皇昇：溫良恭儉讓是美德但真是夠了

2019-04-14 12:46

司徒文籲美別把三公報當聖經 多提台灣關係法

2019-04-14 12:42

憂開放政府走歪 張善政：無客觀資料恐變操縱風向

2019-04-14 11:54

周錫瑋草根之旅到新竹「想和韓國瑜一樣大幹一場」

2019-04-14 11:52

【即時短評】又狂打假新聞 民進黨這次能打贏嗎？

2019-04-14 11:50

張善政獲2小黨奧援 拋政策直播7月份驗成效

2019-04-14 11:48

影／談「拚經濟」熱潮 蔡英文：拚經濟從來不是喊口號

2019-04-14 11:43

徐永明：台灣才是中華民國的保命符

2019-04-14 11:43

周錫瑋：促轉會黨產會權責回歸司法體系

2019-04-14 11:42

蔡賴延長賽 立委焦慮回防選區等無「母雞」

2019-04-14 11:40

徐世榮批韓國瑜練肖話 孫大千批徐別說夢話了

2019-04-14 11:26

林濁水：救黨的公是公非 卻指賴背蔡信 非讓步不可？

2019-04-14 10:34
看更多

熱門文章

韓國瑜回應陳致中 到底是台灣人民有錢還是他家有錢

2019-04-15 04:00

犯台共軍哩來來來 國軍請你們吃「投誠方便麵」

2019-04-14 15:04

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 遭回嗆：多做基本功

2019-04-14 21:13

士林大同泛藍整合？網友砲轟橘營消費藍營選票

2019-04-14 16:42

徐世榮批韓國瑜練肖話 孫大千批徐別說夢話了

2019-04-14 11:26

遭陸媒點名 徐永明勸韓國瑜：就當個勇敢的台獨份子

2019-04-14 16:43

「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

韓國瑜洛城批：3任總統把台灣經濟搞到殘廢

2019-04-14 11:45

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

2019-04-14 15:28

史上最強「老母雞」熄火22年還活著 就為讓下一代凌空…

2019-04-15 08:00

影／籲停止網軍攻擊 蔡英文：攻擊我的都是賴熟悉的人

2019-04-14 11:30

蔡總統：賴清德要得到支持 應先證明有誠信

2019-04-14 12:07

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

意外吳朱會 朱立倫：不反對徵召韓國瑜但黨要更團結

2019-04-14 21:29

韓國瑜批3台大法律總統 搞殘台灣經濟

2019-04-15 00:16

韓國瑜洛城千人演講會 華僑大排長龍

2019-04-15 00:20

回應台大法律系搞殘台灣經濟 陳致中：那應該是國民黨

2019-04-14 21:04

觀察站／蔡賴撕破臉 說好的君子之爭呢

2019-04-15 00:24

表態沒意願參選2020 吳敦義網路聲量反創近半年新高

2019-04-14 11:36

賴清德籲蔡英文停止網軍攻擊 學者：應提證據

2019-04-14 18:10

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44

士林大同藍橘槓上 網友酸他桃園落選跑來台北選

2019-04-14 19:15

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

韓國瑜重批藍綠3任總統 他說廉價式意識型態要被淘汰

2019-04-14 15:51

肯定蔡英文 司徒文：任何人做台灣總統都有極大困難

2019-04-14 15:29

民進黨延後初選蔡柯配是下個選項？ 王世堅：一定翻桌

2019-04-14 18:27

郭董也拋20字建言 跟韓國瑜不同調

2019-04-15 00:11

韓國瑜出席晚宴 近千粉絲瘋狂

2019-04-14 15:28

蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 陳致中為父叫屈

2019-04-14 20:51

高市議員居中牽線 韓國瑜獲頒聖塔克拉拉郡榮譽市民

2019-04-14 14:46

空軍現役12型服役逾20年 主力戰機故障率高

2019-04-14 11:19

林濁水：蔡英文有初選恐懼症

2019-04-14 14:17

蔡英文幕僚再回應賴清德「誠信有有效期限？」

2019-04-14 20:41

影／成韓國瑜選總統絆腳石？ 王金平回：誰卡誰還不知道

2019-04-14 12:30

綠營立委初選最激戰區 送農產品拚到化身網紅

2019-04-14 20:27

【即時短評】一場初選 改寫民進黨團結定義？

2019-04-14 11:56

韓國瑜在美轟台灣 徐世榮：國民黨與中共仇恨已無距離

2019-04-15 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top