開微博圈粉圈到對岸很悲哀? 柯文哲:愈保守會死在那裡

2019-04-15 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程，從彰化市再出發。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲的大甲媽還願之旅今天上午跟著媽祖回鑾行程從彰化市再出發，針對樂團藝人烤揪勤說柯文哲開微博「蹭粉」蹭到對岸去很悲哀，柯文哲說，台灣是海洋國家要勇敢的航向不可知的世界，明知有困難也要勇敢的過去，愈是保守愈是退縮反而是敵人要的，會死在那裡、困在那裡，要恢復1960年代台商提著007手提箱勇闖天下的氣度。

被媒體問到韓國瑜說台灣經濟是被三個法律系總統搞壞說法，柯文哲說，台灣如果跟南韓與新加坡比起來進步很少，台灣變成這樣也不是只有3個人的責任，這是歷史共業；媒體再問他和前行政院長賴清德都是醫生，會對台灣比較好嗎?柯文哲說，在美國好像也是法律系的當總統比較多。

柯文哲說，他以前在台大醫院當主任高高在上、都是別人拜託他們，不是他們拜託別人，在加護病房是扮演上帝的角色，所以已經不太習慣聽別人的聲音，但現在所有困難的工作從議會到市政的推動都是要拜託別人幫自己，現在是公僕。

柯文哲也再談到此次的產業參訪，他說，台北是全台灣農漁業最重要的消費地，台北的改變會影響其他縣市的改變，像台北的花卉要開始無現金交易，但上游花農如果不願意，還是會卡著，所以新的措施要辦說明會不是辦在台北市，而是到產地彰化縣的田尾、田中辦，所以改變台灣從首都開始在2014年是政治口號，但到現在就有新的詮釋。