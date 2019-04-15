阿扁與辣妹合照還戳民進黨初選 藍委要法務部硬起來

2019-04-15 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今討論刑事訴訟法部分條文修正案、增訂部分條文草案，討論刑案案件中的被害人參與，但前總統陳水扁「右手1秒抖6.6次、唱歌就不抖」的保外醫治狀況，引發立委質疑，認為陳若身體無礙就應「抓回去關」才是接地氣。國民黨立委吳志揚認為別再讓陳水扁踐踏司法公信度。

吳志揚詢問台中監獄對前總統陳水扁最後一次保外醫治的鑑定是何時？法務部次長蔡碧仲表示應是3個月1次。吳說，陳最近猛踩紅線，與辣妹合照、批評民進黨總統初選延後，還拍片解釋為何手可以一直抖，這些與「醫療行為」有何關係？法源基礎在哪？並質疑醫療團隊的可信任度，否則他們的判斷讓社會無法信服，這怎麼解釋？吳說，陳有力氣罵透政治人物，民眾質疑他體力如此之好，何以不用「關回去」，根本不接地氣。

蔡碧仲表示，有權機關自然會審酌，陳須自行負責，迄今保外就醫的個案中，陳水扁是唯一的總統，卸任總統的保外醫治的資料會後再補呈。陳第17次(3個月每個月訪視1次)的展延從2月5日至5月4日，都由醫療團隊判斷。

立委沈智慧認為蔡英文總統不應破壞法制，「要嘛就把陳給赦了」，她話鋒一轉，指總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間的專門委員趙嘉寶，因為收賄而在2014年被判刑11年定讞，但是遲遲未入監服刑，2015年6月遭通緝至今，是否有特殊待遇？司法公信力蕩然無存。蔡碧仲否認趙嘉寶有「靠山」。

會議主題方面，時代力量立委洪慈庸詢問，民眾常說司法是保護被害人、不是保護好人，司法院與法務部該如何解釋？

司法院秘書長呂太郎表示，被告責任的追訴由檢察官主導，也須調查被告有利、不利證據，但被害人這一塊以往比較未被重視，尤其是到庭參與部分等。疏離被害人的司法程序不足以實現社會期待之公平正義，近年來犯罪被害人保護運動漸興，世界先進國家紛紛制定被害人保護的相關法律，像美國1982年制定「被害人及證人保護法」、1984年制定「犯罪被害人法」、法國1983年制定「強化犯罪被害人保護法」、德國1986年制定「被害人保護法」，聯合國也在1985年發表「犯罪及權力濫用被害人之司法基本原則宣言」等。

2017年8月間召開的司改國是會議通過「建構維護被害人尊嚴之刑事司法」的決議，認為生命、身體等受到重大侵害的被害人，在司法程序中有受特別保護必要，除應避免被害人於訴訟過程中遭受二度傷害外，亦應提升被害人在訴訟上的地位。

呂太郎表示，司法院會銜行政院提案「刑事訴訟法部分條文修正草案」，就侵害被害人生命、身體、自由及性自主等影響人性尊嚴較鉅的案件，引進「被害人訴訟參與制度」，現行刑事訴訟法三面關係的架構下，藉由通知被害人在準備程序和審理期日到場、閱覽卷證等機制，使被害人了解訴訟程序的進行程度、卷證資料的內容。另外在程序進行過程中，賦予被害人即時表達意見和詢問被告的機會，尊重他們的主體性。為使被害人的損害能獲得填補，並修復因犯罪而破裂的社會關係，也增設移付調解、轉介修復式司法程序等機制，以滿足被害人的實際需要。

但呂也表示，修復是司法還在初步、溝通的階段，洪慈庸質疑現在還無具體成效。

蔡碧仲說，這次修正草案的立法方向是就重大案件引進被害人訴訟參與制度，但他強調檢察官是公益代表人，依刑事訴訟法第2條第1項規定，負有對被告有利、不利之處都應一律注意的法定客觀性義務，檢察官與被害人的立場難期完全相同。為強化被害人在刑事訴訟程序的主體地位，法務部主張應賦予被害人較獨立、完整的權限，如被害人應得聲請調查證據、得詰問證人、得獨立上訴等權利。