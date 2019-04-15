林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨初選延長賽，總統幕僚質疑賴清德，「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」。民進黨新系大老林濁水今天臉書反問，「總統，您忘了嗎，您本來是陳水扁任命的陸委會主委，副閣揆，接受任命難道不是相信、忠誠於扁？但扁案升級，民進黨2008大敗後，您不只不再忠誠，還硬逼陳水扁退黨。」

林濁水提到，總統痛斥賴清德怎麼可以在1124前支持蔡總統，以後不支持！他反問蔡，願意接受扁的任命，出任扁執政時期的陸委會主委、副閣揆，難道不是相信陳水扁，忠誠於陳水扁？但是在扁案升級，民進黨2008大敗後，蔡不只不再忠誠於老長官老總統，還進一步硬逼陳水扁退黨。

林表示，當時民進黨大家都支持蔡對扁的不再忠誠，而社會也因此才肯定民進黨有是非，民進黨才慢慢爬起來。