林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨
民進黨初選延長賽，總統幕僚質疑賴清德，「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」。民進黨新系大老林濁水今天臉書反問，「總統，您忘了嗎，您本來是陳水扁任命的陸委會主委，副閣揆，接受任命難道不是相信、忠誠於扁？但扁案升級，民進黨2008大敗後，您不只不再忠誠，還硬逼陳水扁退黨。」
林濁水提到，總統痛斥賴清德怎麼可以在1124前支持蔡總統，以後不支持！他反問蔡，願意接受扁的任命，出任扁執政時期的陸委會主委、副閣揆，難道不是相信陳水扁，忠誠於陳水扁？但是在扁案升級，民進黨2008大敗後，蔡不只不再忠誠於老長官老總統，還進一步硬逼陳水扁退黨。
林表示，當時民進黨大家都支持蔡對扁的不再忠誠，而社會也因此才肯定民進黨有是非，民進黨才慢慢爬起來。
林說，「可見政治領袖在大是大非前，遇到價值難以兩全時，沒有選擇餘地，只能把自己對舊長官的忠誠擺一邊，以大是大非為重。」林表示，當時蔡這樣才救了危難中的民進黨，現在，毫無疑問，從得票率上看，民進黨遇到了比2008更為險峻的危機。他也問蔡總統，「請關心民進黨當前處境，想一想您在2008做過的光榮與驕傲，把對賴清德的私人恩怨擱下來，放過民進黨一馬吧！」
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