【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39 聯合報 主筆室



民進黨總統初選在英系的主導下，硬是將時程延後，不僅讓基層的焦慮加劇，戰火更蔓延到網路。賴清德要蔡英文約束網軍停止對他的攻擊，蔡也不客氣回敬，網路上攻擊她的遠過於批賴的，更暗示「賴對他們都有一定程度的熟悉度」，賴可以呼籲他們節制。民進黨黨內互打打得火花四濺，沒想到，這一打卻讓蔡賴的網軍統統現了形。

這兩年舉凡在網路上批評蔡政府施政不力或負面新聞的文章或留言，蔡政府制式反應就是—都是假新聞、假訊息，再明示暗示這些都是來自對岸的「境外勢力」所豢養的網軍，目的就是要影響政府施政、毀壞民主根基。蔡政府也以此為由修法緊縮人民權益與兩岸關係、嚴懲媒體，連NCC主委都可以因為處理假訊息不力而丟官。

這種情況到了去年九合一大選前及今年三一六立委補選尤為熾盛，只要是上網批評民進黨候選人或綠營政治人物者，就會被說成是對岸「五毛黨」、網軍所為。一方面轉移執政不力的焦點，也藉此形塑反中、恐中的氛圍，先羅織「境外勢力」這個稻草人，再把一天到晚撿到槍掃射稻草人說成「守護民主」，讓支持者開心叫好。

但要說被網攻的受害者，藍營才是歷史悠久的苦主。遠的不提，韓國瑜從選前到現在，在網路上有股勢力龐大的「韓黑」，往往都能在新聞事件發生後便火速製造別有居心或刻意抹黑的圖卡、圖表，迅速在網上流傳，或透過特定粉專、ptt造謠帶風向，但綠營從來都不承認這些是親綠網軍所為，更把支持韓的網路義勇軍說成是對岸來的網軍。

好笑的是，蔡賴兩人現在都說自己被對方的網軍攻擊，如果照蔡政府這兩年來一貫的說法跟邏輯，這些攻擊綠營的網軍不都是來自境外勢力嗎？現在怎麼都叫對方要節制自己的網軍呢？蔡賴的真心話等於也承認了確有親己網路側翼團體的存在，只是過去他們炮口是對著藍營，現在忙著先殲滅黨內主要敵人。

最近對岸國台辦發言人馬曉光，被問及最近傳出有中國收購台灣粉專藉此影響2020大選一事時，他也以其人之道還治其人之身回應說，這些都是自導自演的假新聞，炮製這類假新聞完全是為升高兩岸對抗找藉口，更說如此拙劣造假、售假、販假事件，顯然低估了台灣人民的判斷力。綠營這種自己培養網軍，把批評者都說成境外勢力，自己也製造假訊息的手法，連對岸都看穿。