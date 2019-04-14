考試委員19人變3人？考委籲請總統院際調解

2019-04-14 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院司法法制委員會上周初審通過「考試院組織法」修正草案，將現行19名考試委員降為3名，任期也由6年改成4年。另針對是否保留考試院會，則待黨團協商。考委對此態度十分低調，但據了解，考委趙麗雲在11日考試院會，建請考試院長伍錦霖陳情總統，進行院際爭議調解。

趙麗雲指出，初審的草案內容，包括考委屬性由決策轉為研究諮詢，還有由獨立合議轉向首長專斷之虞，是歷來對考試院憲定職掌、機關體制最險峻的挑戰。由於考試院務繁瑣，考委維持人數有其必要，但對人民而言，簡政便民省錢為尚，除非直接侵害其權益，對於院務繁雜，人民根本無感。

趙麗雲表示，即使試院提出自己的修法版本，再與立院初審版併案協商，內容必然相對保守，而立委提案修正版本人多勢眾，實難抗衡，「反讓立法院逕自認定已與考試院合意修法，恐阻卻未來聲請釋憲到空間。」

趙麗雲認為，聲請釋憲須等立法完成公布施行後，才能就既成事實的疑義、爭議提出，緩不濟急。因此建請伍錦霖陳情蔡英文總統，依憲法第44條行使院際權限爭議處理權，進行院際調處，「值此考試院憲定職掌危急時刻，懇請院長縝審考量，勉力一試」。

憲法第44條賦予總統有「院際爭議調解權」，總統對於院與院間的爭執，除了憲法有規定者外，可召集有關各院院長會商解決。當院與院之間在行使職權上出現競合的情況，且憲法並無特別規定解決方式時，可由總統出面擔任調解人，化解各院在職權行使上的歧異。

由於司委會上周審查時，也討論到公務員培訓是否回歸各用人機關，擬將「公務人員保障暨培訓委員會」改為「公務人員保障委員會」。考委周玉山提及，恐影響考試院永續經營及國家文官學院推動等，不可不慎。

對此，伍錦霖在院會表示，待本周考試院會商議後再決定。考委蔡良文也說，上周審查草案正值考試院會召開，秘書長李繼玄已將初步修法狀況與各部門主管討論，未來將形成何種共識、是否召開座談會或是擬案，要等本周開會才有結論。在尚未明確的情況下，他不便表示意見。

不具名考委指出，綠營以日本人事官僅以3人組成為例，質疑考試委員人數太多，但事實上日本人事院是在內閣下的獨立機關，其功能和法制不同，「我們人數雖多，但考試院功能錯綜複雜，也有國營事業單位、退休撫卹方面，內涵不盡相同」，英國文官委員最早也曾從3人到現在的15人，提案者應更細緻去比較逐項執掌內容。

不具名考委表示，考試委員歷史在台灣已有70年，有一定的功能，一般外界對考試院的評價，至少在我國家考試以及文官制度尚具公平、公正性，在過去的政黨輪替過程中能穩定，和考試院相關法制及升遷制度也有相關。