重振台灣競爭力 馬英九月底辦研討會

2019-04-14 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美期間，直言「三個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本已經殘廢了」，引發熱議。對此，前總統馬英九辦公室今天回應，4月底將舉辦「重振台灣競爭力研討會」，歡迎韓國瑜出席，共為台灣經濟找出路。

馬英九辦公室指出，馬英九任內，先後遇到百年罕見的金融危機及歐債風暴，但在執政團隊努力下，台灣經濟度過難關，維持優於各國平均的成長；更排除萬難簽訂「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，500多項零關稅至今加惠台灣產業。可惜的是，民進黨以意識形態杯葛「海峽兩岸服務貿易協議」、「海峽兩岸貨品貿易協議」及自由經濟示範區，阻礙台灣經濟提升，「相信這些也都是韓市長所支持的」。

馬辦指出，民進黨2016年執政至今，台灣經濟再陷低潮，人民都感於經濟活力不若馬政府執政時期。為此，馬英九基金會月底將舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力研討會，廣邀產學各界人士，針對國際經濟發展策略、解決低薪與人才培育、產業發展藍圖等關鍵議題，為台灣未來尋求新解方。

本次研討會分為3個主題論壇，分別為「建構國際經濟發展新策略」，由前經濟部長尹啟銘主持；「解決低薪與人才培育問題」，由前行政院政務委員朱雲鵬主持；「建構台灣產業發展新藍圖」，由前行政院副院長杜紫軍主持。

其中「建構國際經濟發展新策略」主題，也將邀請國民黨立院黨團提案「自由貿易經濟特區特別條例草案」立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆與會。國民黨15位執政縣市長上個月發表共同聲明，建請立法院儘速完成該案立法，鬆綁相關法規，讓台灣走向開放。

上月「2019民間能源會議」中，馬英九與行政院前院長江宜樺聯手重啟核電議題，國民黨內表態參選總統者都表達支持立場；此次重振台灣競爭力的經濟議題研討會，對蔡政府的經濟政策有何挑戰、對藍營內部政策整合會產生何種效應，引發關注。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，根據瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布的2018年世界競爭力報告，台灣的國家競爭力從2017年第14名，掉到第17名；國發會公布去年12月為景氣低迷的藍燈，是2016年3月以來首次，顯見台灣的實際經濟狀況與景氣，不若政府對外宣稱的樂觀。

蕭旭岑說，馬英九多次表示，台灣現階段最重要的，是要找出正確的國家方向與政策。馬英九基金會成立以來，已先後針對兩岸僵局、能源轉型等問題舉辦研討會，為台灣社會尋求解方。這一次，對包括經濟不景氣、少子化帶來的國力危機，經濟成長居後段班、競爭力下滑，消費能力銳降等困境，希望藉由邀請產學界人士共聚一堂，集思廣益，提出解方以重振台灣競爭力。