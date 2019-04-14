藍委籲吳敦義找三人齊會談 國民黨：謹慎安排

2019-04-14 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨2020初選進程延宕，各方陣營積極醞釀施壓黨中央，要求直接徵召高雄市長韓國瑜。有國民黨立委呼籲黨主席吳敦義，為避免陰謀論四起，應找韓國瑜及另二位競爭者新北市前市長朱立倫、國民黨立委王金平三人一同會談，尋求共識；另有藍委建議，在韓國瑜回台前，吳敦義可先找王、朱先談。

國民黨團書記長吳志揚今天指出，既然吳敦義參選的疑慮已經解除，大家的會談已無必要以「條件論」為基礎，與其韓、王、朱對會談有疑慮、淪為各說各話，引發各陣營相互猜測，吳敦義不如一次找齊3人坐下來互相溝通，尋求共識，也能將爭議單純化，「大家解開心結好好聊，這樣不是很好？」

不過，藍委陳學聖認為，吳敦義是為了顯示對各參選人的尊重，既然大家認定的最強人選很清楚是韓國瑜，不如趁韓訪美之際，吳敦義可先與朱、王兩人見面，取得一致意見後，也可讓韓更無後顧之憂。若是最後確認韓確無意願，就回歸初選機制，藍營支持者也較能諒解、冷靜支持其他候選人。

國民黨發言人歐陽龍表示，目前仍在安排會面的時間，原則上還是會按照既有的期程走，他強調，選情瞬息萬變，連民進黨選都以延到五月廿二日，黨中央一定會尊重每位有意參選者的意願和看法，謹慎做出最適當的安排，不會因人設事，請外界再多給予一點空間和耐心。