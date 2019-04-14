蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統稍早在個人YouTube頻道放上最新一集「小英做什麼」影片，近距離看魔術師吳何變魔術，吳何一見到蔡總統就送了一把空心菜，讓現場幕僚也爆出笑聲。隨後吳何請蔡抽一張牌，並在上面寫上任何一個與台灣有關的詞彙，還問要不要寫「統一」，讓蔡當場傻眼，不過最後蔡寫了民主兩字，吳何把這張牌變不見後，最後竟然跑到當初那一把空心菜上面，讓蔡大開眼界。

蔡總統說，第一次近距離看魔術，不知道會發生什麼事，其實有點緊張。吳何之前「92共室」的魔術，讓很多人印象深刻。但是，她最佩服的，是吳何把政治跟魔術連結在一起，「他竟然可以從魔術師的心境，來同理體會身為總統的我，為了台灣而改革的心路歷程，說得非常透徹，我忍不住點頭如搗蒜。」

蔡總統說，吳何還送了她一把「台灣硬菜（空心菜台語）」，並要她在魔術牌上，寫下代表台灣的關鍵字。她寫了「民主」兩個字，吳何就把「民主」跟「台灣硬菜」變在一起了。

蔡也說，「台灣硬菜」就是，護民主、保主權、衛自由。至於，他的魔術怎麼變，這個你們點開連結，看影片就知道了。

影片最後播放花絮，吳何告訴蔡，魔術師界也很在意主權問題，2014年亞洲賽，很多台灣人在場舉起中華民國國旗，對岸沒有舉，因為世界上不能出現兩個中國，先舉先贏，隨後他問蔡「這段可以播嗎？」蔡答：「可以，可以，在台灣沒有問題。」

蔡英文總統與魔術師吳何一起變魔術。 圖／擷自蔡英文YouTube 分享 facebook

【中央社台北14日電】

魔術師吳何以魔術結合九二共識議題，在網路引發討論。總統蔡英文今天在YouTube頻道分享與吳何的魔術初體驗，吳何從一把空心菜變出民主牌，用變魔術心境譬喻總統改革心路歷程。

曾獲2015年世界紙牌魔術冠軍的吳何，先前以「台灣人限定！最強幻術！」影片，結合魔術戲法與九二共識議題，在網路引發討論。

蔡總統今天在YouTube頻道分享魔術初體驗，吳何一開始先送上一把「空心菜」當見面禮給蔡總統，並請蔡總統挑一張牌，在牌上簽一個可以代表台灣的詞彙；蔡總統寫的是「民主」。

吳何笑說，這張牌經過總統簽名後，會有總統命，「即使把它放到谷底，一樣會跑到最上面」。

吳何提到，他有一點了解當總統的感覺，有點像當魔術師，大家很期待你做很一件很困難、很不可能或很不思議的一件事；為了達到此事，必須要改革，但有時候會有反對的人或是討厭你的人跳出來，讓你沒有辦法變魔術。

在吳何的魔術手法下，蔡總統親簽的「民主牌」，最後出現在那把「空心菜」上。

吳何用變魔術的心境譬喻總統改革的心路歷程，讓總統頻頻點頭，深感同意。蔡總統直說「好棒！好棒！你確定你不要從政？好像很有說服力！你40歲沒？」吳何連忙說「我不要、我不敢」。

吳何還提到，蔡總統在很多言論上，很在乎台灣的主權，其實，不只總統在乎，魔術師也超在乎的，因為每一次都會因為國旗問題造成很多不便，2014年的亞洲賽一堆台灣人舉旗子，對岸就沒有舉旗子，因為不能出現兩個中國，所以只要先舉就贏了。

講到這段往事，吳何笑說「這段不知道能不能播？」蔡總統則回說「可以播、可以播，台灣沒有問題喔」。

蔡總統隨後也透過臉書提到，吳何竟然可以從魔術師的心境，來同理體會身為總統的她，為了台灣而改革的心路歷程，說得非常透徹，她忍不住點頭如搗蒜。

總統府發言人林鶴明表示，吳何這些年常在國際間參與魔術比賽，台灣選手在國際賽事上常遇到中國用各種方式打壓，這些優秀表演者都點滴在心頭。透過這次和蔡總統合作交流，吳何跟總統分享他們參加國際賽事如何突破的努力，蔡總統也對魔術專業領域累積成果表示肯定，並親自參與體驗專業魔術的表演，以行動力挺台灣年輕優秀魔術師。

針對吳何將「台灣硬菜（空心菜）」融入魔術創意中，林鶴明表示，總統第一時間對於用青菜來變魔術也感到訝異，但是透過魔術師的解釋與演繹，原來魔術要傳達的宗旨，除了用「民主」代表台灣的價值，也把大家常用台語稱呼的「台灣硬菜」和「民主」變在一起，傳達「護民主、保主權、衛自由」的精神。

林鶴明指出，國政並不是變魔術，總統同時也在臉書預告明天上午她將在總統府接見美國聯邦眾議院前議長萊恩 (Paul Ryan)，臉書也會直播。