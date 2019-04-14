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「寧空屋也不出租」 專家點出台灣房市最主要問題

立院排審兩岸協議監督條例 綠：望優先處理兩岸關係條例

2019-04-14 21:07聯合報 記者陳熙文╱即時報導

民進黨團總召柯建銘（中）表示，民進黨團認為目前「兩岸人民關係條例」修法更為重要，...
民進黨團總召柯建銘（中）表示，民進黨團認為目前「兩岸人民關係條例」修法更為重要，黨團仍希望先處理兩岸人民關係條例。記者杜建重／攝影
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立法院藍綠黨團本周戰場齊發，將分別在內政委員會、經濟委員會及衛環委員會展開「兩岸協議監督條例」、「自由貿易經濟特區特別條例」，以及「勞工退休金條例」草案審查，藍綠黨團勢必有一番攻防。

內政委員會明將舉行「兩岸協議監督機制法制化」公聽會，周三、周四即開始「兩岸協議監督條例草案的詢答及審查。目前朝野黨團共六版本付委待審；不過，由於陸委會已擬具「兩岸人民關係條例」第五條之三修正草案，建立政治議題協議的監督機制。民進黨團是否主張先審兩岸關係條例，備受關注。

國民黨籍召委林為洲強調，行政院版「兩岸人民關係條例」部分條文修正案已付委，急於架高政治協議門檻，闖關意味濃厚；但民進黨及時代力量早有「兩岸協議監督條例」版本在立法院，包括政治、經濟協議相關規範，他認為應該優先處理。

不過民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團認為目前「兩岸人民關係條例」修法更為重要，黨團仍希望先處理兩岸人民關係條例，不過既然內政委員會已經排審「兩岸協議監督條例」，民進黨有黨版就順著討論，但他直言，最後不會有結論。

民進黨立委李俊俋則解釋，兩岸協議監督條例當初主要的對象是「兩岸服貿協議」以及「兩岸貨品貿易協議」，現在時空環境轉變這麼大，已經不是最急迫的法案，反而是國民黨的「太陽們」都紛紛表示要跟中國大陸簽署和平協議，如果真的去簽相關協議，人民有沒有講話的機會，所以「兩岸人民關係條例」修法更為重要。

此外，高雄市長韓國瑜日前拋出高雄應設自由經濟貿易特區，藍營紛紛聲援響應，不過，經濟部、行政院長蘇貞昌及民進黨團曾多次表達反對立場，明經委會針對「自由貿易經濟特區特別條例」詢答，預料藍綠將展開激辯。

衛環委員會國民黨籍召委徐志榮則欲排審「勞退條例」，除了政院版，另有十四名立委提案；不過針對開放勞退新制勞工自提部分，勞動部憂整體結構改變大，持反對意見，朝野攻防即將上演。

民進黨兩岸協議監督條例

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