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「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

政大教授徐世榮。聯合報系資料照
政大教授徐世榮。聯合報系資料照
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高雄市長韓國瑜在波士頓致詞說「中華民國生死保衛戰」，政治大學地政系教授徐世榮在臉書說「真是練肖話」，還說國民黨已經泡沫，那麼韓國瑜到底是代表國民黨還是共產黨？前立委孫大千批評，骨子裡準備利用中華民國「借殼上市」，來推動台獨的人，有什麼資格說要捍衛中華民國呢？對此，徐世榮又回，「大千，養你育你長大成人的是台灣，而不是中國，做人是否要有感恩之心呢？」

徐世榮在臉書表示，國民黨和共產黨在過去一個世紀以來，原本就有著競爭、對抗、和合作的各種關係。孫大千說他把國民黨存在的目的，直接和「反對共產黨」畫上等號，有這樣簡單邏輯的人不但沒有知識，也沒有常識。

「大千，你知道嗎，你這樣的批評其實不是在批評我，而是在批評蔣介石、蔣經國、及一大群的國民黨元老（如王昇、郝柏村等）。」徐世榮說，在1950及1960年代，國民黨要我們「反共抗俄、殺朱拔毛」、「臥薪嘗膽、句踐復國」、「勿忘在莒、少康中興」；在1970年代，國民黨要我們「漢賊不兩立、莊敬自強、處變不驚」；在1980年代，國民黨要我們「不接觸、不談判、不妥協」。

徐世榮說，過去一個世紀以來國民黨及共產黨若有所謂的「合作」關係，那國民黨又怎麼需要轉進撤退來台灣呢？「大千，養你育你長大成人的是台灣，而不是中國，做人是否要有感恩之心呢？」

徐世榮臉書全文：

大千，做人要有感恩之心

孫大千說我在說夢話。他說，國民黨和共產黨在過去一個世紀以來，原本就有著競爭、對抗、和合作的各種關係。他說我把國民黨存在的目的，直接和「反對共產黨」畫上等號，有這樣簡單邏輯的人不但沒有知識，也沒有常識。

大千，你知道嗎，你這樣的批評其實不是在批評我，而是在批評蔣介石、蔣經國、及一大群的國民黨元老（如王昇、郝柏村等）。大千，在1950及1960年代，你的黨要我們「反共抗俄、殺朱拔毛」、「臥薪嘗膽、句踐復國」、「勿忘在莒、少康中興」；在1970年代，你的黨要我們「漢賊不兩立、莊敬自強、處變不驚」；在1980年代，你的黨要我們「不接觸、不談判、不妥協」。國人若膽敢不從，就是以叛國罪論處。那時若有人膽敢像你現在所說的「與共產黨合作」，大抵就是以匪諜抓起來的，並被判處重刑。大千，這些你都知道嗎？

大千，更為關鍵的，如果真的像你講的那樣，過去一個世紀以來國民黨及共產黨有所謂的「合作」關係，那國民黨又怎麼需要轉進撤退來台灣呢？你又怎麼會在台灣出生及在這裡長大呢？是否就是因為國民黨與共產黨沒有真正的合作關係，你今日才有幸得以享受台灣的自由與民主呢？大千，養你育你長大成人的是台灣，而不是中國，做人是否要有感恩之心呢？

國民黨共產黨徐世榮孫大千

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