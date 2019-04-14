政治不要太肅殺 柯文哲：解決民間小問題國家才會健康

2019-04-14 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化，他被媒體問到，藍綠為了總統初選內鬨都延後初選，會不會對他有利，反而讓他能殺出一條血路？柯文哲說，他認為政治不要太肅殺，要輕鬆，有時在民間把所有小問題解決，就沒有大問題，像農業和畜業都有要解決的地方，但常常很多卡卡的地方，整個國家就會走不動，所以每天聽到的問題解決掉，國家就會愈來愈健康。

外傳柯文哲邀考選部前部長林嘉誠擔任國政小組召集人，邀專家學者寫國政白皮書，卻被交大土木工程教授劉俊秀回絕，劉俊秀原以為是要幫民進黨寫，但聽到是柯就不參與了，柯文哲今天說，政策就是政策，就像疫苗，也不會分國民黨疫苗或民進黨疫苗，不過每個人有每個的意願，尊重就好，而他們本來就有財經小組，是再擴充，不會怕找不到人寫，台灣人才多得是。

而美麗島電子報董事長吳子嘉說柯6月肯定會宣布參選總統，柯文哲笑說「他是托夢吧」，媒體再問有說到他的心聲嗎?柯文哲說「沒有」，他就是自由自在做自己的事情。

對於柯文哲的大甲媽還願之旅，傳出有些地方人士說不方便接待，或跟他保持距離，他說，不必去為難有政治背景的人，他沒有刻意去找他們。

而他沿途與地方交流後，認為對於農或畜產，台北市政府還是可以幫忙，整個台北的消費行為的改變會影響產地的生產型態，他說，改變從首都開始有其道理，例如提倡有機、五穀、生產履歷，產地就會改變。