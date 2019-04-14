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政治不要太肅殺 柯文哲：解決民間小問題國家才會健康

2019-04-14 15:47聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化，他被媒體問到，藍綠為了總統初選內鬨都延後初選，會不會對他有利，反而讓他能殺出一條血路？柯文哲說，他認為政治不要太肅殺，要輕鬆，有時在民間把所有小問題解決，就沒有大問題，像農業和畜業都有要解決的地方，但常常很多卡卡的地方，整個國家就會走不動，所以每天聽到的問題解決掉，國家就會愈來愈健康。

外傳柯文哲邀考選部前部長林嘉誠擔任國政小組召集人，邀專家學者寫國政白皮書，卻被交大土木工程教授劉俊秀回絕，劉俊秀原以為是要幫民進黨寫，但聽到是柯就不參與了，柯文哲今天說，政策就是政策，就像疫苗，也不會分國民黨疫苗或民進黨疫苗，不過每個人有每個的意願，尊重就好，而他們本來就有財經小組，是再擴充，不會怕找不到人寫，台灣人才多得是。

而美麗島電子報董事長吳子嘉說柯6月肯定會宣布參選總統，柯文哲笑說「他是托夢吧」，媒體再問有說到他的心聲嗎?柯文哲說「沒有」，他就是自由自在做自己的事情。

對於柯文哲的大甲媽還願之旅，傳出有些地方人士說不方便接待，或跟他保持距離，他說，不必去為難有政治背景的人，他沒有刻意去找他們。

而他沿途與地方交流後，認為對於農或畜產，台北市政府還是可以幫忙，整個台北的消費行為的改變會影響產地的生產型態，他說，改變從首都開始有其道理，例如提倡有機、五穀、生產履歷，產地就會改變。

對於幕僚是否要再加入新血，柯文哲說，新人是活水，要有新人DNA進來，要開放完全和政治無關的新血進來，可以保持創新能力，也比較不會有過去包袱，所以他認為團隊一定要有新血，要開放政府全民參與，公開透明。

台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領...
台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領柯文哲團隊準備的平安麵，和柯市長合影。記者林宛諭／攝影
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台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領...
台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領柯文哲團隊準備的平安麵，和柯市長合影。記者林宛諭／攝影
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台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領...
台北市長柯文哲今天的大甲媽還願之旅來到彰化花壇鄉的中庄福安宮，民眾大排長龍等著領柯文哲團隊準備的平安麵，和柯市長合影。記者林宛諭／攝影
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柯文哲民進黨

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