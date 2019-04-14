影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



資深女星張琍敏日前在臉書上嗆總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，遭陳菊提告後已刪文，並發出道歉聲明，強調蛇鼠一窩只是「轉貼」。張琍敏美西時間13日晚間在洛杉磯參加僑宴，她說，「我是為他們打抱不平，陳菊，我希望她贏」，她不想惹事，但這是什麼時代了，人民有言論自由，現在反而好像開倒車了？

陳菊辦公室日前表示，提告相關事宜，在張臉書發文前，已委請律師遞狀。張身為公眾人物，相關言論應負有社會責任，避免誤導社會輿論，張的言論不僅是針對陳菊個人清白，也包括全體高雄市政府團隊的名譽。

張琍敏說，高雄對她來說滿遙遠的，更何況她目前旅居美國洛杉磯，但高雄發生氣爆、水患等災情，她有切膚之痛，為高雄人感到委屈，「我是為他們打抱不平，陳菊，我希望她贏」，但要說清楚，大家有知的權利，「本來我是不想惹事」，如今資訊交流頻繁，這是什麼時代了，人民有言論自由，現在反而好像開倒車了？

張琍敏也談到，高雄市長韓國瑜相當有魅力，支持他參選中華民國總統，韓若參選，她不但回台灣投票，還會幫忙助選，甚至號召藝人朋友參與義演，為韓國瑜打氣，也做公益助高雄。

美西時間13日晚間在洛杉磯舉行的南加僑界歡迎韓國瑜晚宴，席開88桌，湧入近千人，韓入場時，有中華旗隊成員帶領，有僑民說，這是總統級的高規格迎接方式。華裔聯邦眾議員劉雲平、趙美心出席，藝人張琍敏、歸亞蕾也到場，場面熱鬧滾滾，宛如造勢大會。

趙雲平出生在台北市，他的父母也一塊出席僑宴，趙家父母都是韓粉，趙父告訴韓「男子漢大丈夫」，期待他展現勇氣與使命感，韓回答「我知道了」。趙母則說，韓國瑜當選高雄市長那夜，看到國旗旗海飄揚，感動到熱淚盈眶，「2020總統，非韓不投」。