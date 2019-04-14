台灣未來看美中？ 司徒文：台灣人民

2019-04-14 13:08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



前AIT處長司徒文提到，美國尊重台灣民主，但台灣人民在民主選舉時，需要深思熟慮再作決定。（Photo by wikimedia） 分享 facebook 「台灣人民在投票前要仔細想好，再作出決策。」在14日的台灣關係法研討會中，前AIT處長司徒文提到，美國尊重台灣民主，但台灣如果以民主方式選擇向中國靠攏，最好先看香港的情況再作決定。

2020投票要慎思

「世界都在看台灣選舉的表態。」司徒文說，未來任何人當台灣總統都非常困難，他希望民眾可以體諒蔡英文總統的為難，他說，美國對蔡維持現在台美關係的努力非常支持，台灣是印太戰略的典範，他希望台灣民眾在2020投票前需要深思熟慮。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，台灣與中國若要統一，美國堅持得雙方都願意，且中國需在民主化下才有統一談判的可能。如今中國尚未民主化，台灣就出現許多親中聲音，如果台灣透過民主程序變成傾中，美國便難以幫助台灣。

台美最終須復交

台灣國際法學會副秘書長林廷輝提到，雖然研討會是探討台灣關係法40周年，可是也是台美斷交40周年。他認為其實台灣關係法已達成階段性任務，但更重要的事是恢復台美邦交，因此最終目標反而是廢掉台灣關係法。

他以柯林頓「新三不政策」為例，美國的對台政策會隨著不同總統有所改變，台灣關係法無法完全保障台灣的權利，需要努力的方向是恢復台美正式邦交，他鼓勵所有台灣人不要怕恢復邦交的路難走，從這40年來台灣總統簽訂的條約來看，從經貿相關，逐漸演變開始跟政治議題有關，台美關係都是在成長的。

戰略地位重要

台灣戰略模擬學會研究員何澄輝則呼籲民眾重視台灣的海洋地位，台灣位處第一島鏈，許多貿易路線都必經台灣海峽，因此，確保台海通行自由對台灣、對世界都是非常重要的。中國如果掌握台灣，除了其他國家航行自由會受限制外，還可以掌握台灣東部海岸的深水區作為潛艇基地，美日戰略會受到很大損害。

「台海關係不是國內問題，而是關係到西太平洋的國際安全問題。」他提到，台灣作為海洋國家，更需要重視台灣周遭海域的安全，提升台灣戰略地位，也避免中國對台灣有更多軍事行動。

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