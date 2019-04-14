韓國瑜頻出訪拚經濟 侯友宜：內部先做好人就會進來

2019-04-14 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜以「安內再往外」為治理哲學，難免被解讀為在暗中提醒同為剛當選的中生代市長、高雄市長韓國瑜，上任一百天之際就接二連三出訪；侯友宜今早參加新北市潑水節受訪時，被問及自己是否也此意味？侯友宜未正面回應，表示「每個人有每個人的角色」，有時候拚經濟先把內部該做的做好，人就會進來。

侯友宜說，每個人對他未來政治的想法，我們都給予尊重，每個人都有參選權利。不過他也提到，要在公平透明的遊戲規則下，支持最有機會為中華民國服務的人，能帶我們走向康莊大道的候選人，才是選民福氣，而有無能力是要由全台2300萬民眾判斷。

侯友宜說，每個人有每個人的角色，他的想法非常單純，他是新北市長，在內把減政便民、行動治理、智慧城市等做好，如能排除投資障礙，用招商一條龍可吸引很多人來。

侯友宜說，像前天中國大陸團北京、南京、東莞這些市長們，帶觀光及經濟夥伴來新北市洽談，同時國外也有印尼來簽備忘錄，澳洲、新加坡、美國及荷蘭等國代表也來新北市，為新北經濟努力。