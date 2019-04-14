憂開放政府走歪 張善政：無客觀資料恐變操縱風向

2019-04-14 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院前院長張善政近日出書，內文談及他當年主導政府資料走向開放，但近日看到民進黨主打假新聞，他受訪時說，執政黨常說假新聞，但農產品銷量常常各說各話，若拿不出客觀基礎來比，恐變成政治手腕，只是藉著某部分資料開放操縱風向。

選戰將近，政治人物新書也都「恰好」陸續出爐，包括行政院前院長賴清德、國民黨立委王金平，以及張善政明將發表的新書《做事的人》。

書中，張善政談及照顧失智症母親的那一段，連幕僚都感動落淚，展現他溫柔、真性情的一面；但談到勘災，張善政書中對蔡英文砲火卻很猛烈，他說，只有走下「高高在上」的雲豹戰車，才能看到人民甘苦的眼淚，也因此在政府工作，他喜歡親臨沒有折衝、迴旋空間的第一線，感同身受但不喪失理智，「旁觀他人的痛苦，或是對他人的不幸真切地感同身受，這真是身為為政者一大考驗。」

堪稱我國開放政府始祖的張善政也提及當年困境，當年身兼資訊長，想要推動政府數位化，卻面臨公務體系心態、額外人力經費的負擔、授權和個資等等各種障礙，但終究以副院長身分讓政府跨出開放資料查閱第一步，沒想到現在卻常聽到民間反應很多資料拿不到。

張善政受訪表示，民間反映現在政府開放資料其實很多都拿不到，因為欠缺主導的人，只有政委唐鳳在推，但他主要負責數位法規調適和開放政府，著眼點在協調，並沒有實權，也無行政資源，無法真的落實資訊長的功能，看起來也推得很辛苦。