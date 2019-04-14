【即時短評】又狂打假新聞 民進黨這次能打贏嗎？

2019-04-14 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



NCC去年9月不滿假新聞滿天飛，下令媒體未查證最高罰200萬。民進黨自此開始將「打假」變成2018年縣市長選舉主軸，利用行政資源自我定義假新聞並加以打擊，但隨著大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案原因日漸明朗，民進黨打假的目的不攻自破。2020大選「打假」又捲土重來，這對執政成績不佳的民進黨，真的能有效嚇阻對手嗎？

打假新聞不僅成本低，還能重建政府威信，相較於拿出執政成績這種吃力不討好的工作，打假當然成為民進黨政府最重要的工具。民進黨一方面運用公共機關修法箝制假新聞，自我定義什麼是假新聞，但卻在同時被民眾發現政府對於新聞事件的澄清否認，也常常在事後被證明是「假訊息」。

政府以打擊假新聞為名，利用行政手段打壓輿論，而不是靠政績來取得民眾支持，這已讓民進黨在2018年地方選舉嘗到失敗的苦果。但已經習慣將民意的不滿視之為假新聞，甚至是對岸陰謀的民進黨，又打算「以假亂真」。

民進黨持續打假的結果，讓NCC主委做不下去，農委會甚至還在立法院委員會報告時列出逾70項自認為的「假新聞、假消息、爭議訊息」，點名各大媒體和立委，這樣貼「假新聞標籤」的做法，最後就是主委陳吉仲自己鞠躬道歉。

政府拿不出實際能讓民眾信服的政績，反而怪罪假新聞拖垮政府威信。如果政府有在做，民眾一定看得到，何必害怕假新聞傷及形象，而反過來傷害媒體監督政府的第四權呢？難道2018年地方選舉民進黨受的教訓還不夠嗎？