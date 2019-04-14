張善政獲2小黨奧援 拋政策直播7月份驗成效

2019-04-14 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院前院長張善政將舉行新書發表會，他今表示仍決定2020選到底，沒要任副手的打算。據了解，他已獲新政黨玉山黨與台商中華民族致公黨相挺，且都被邀請擔任其總統候選人，但張善政堅持不會入黨，不走傳統選戰，將試著透過「集智台灣」拋政策直播，預計7、8月驗收成效。

面對2020，國民黨「太陽滿天」狀況詭譎，被視為泛藍的張善政近日出書，仍在尋求出線空間，由前衛生署長楊志良創立的玉山黨已表態支持，張善政則說，其實由知名台商陳柏光領軍的致公黨與他也接觸頻繁，曾拋出要推舉他當總統候選人，雖然對於兩岸關係要改善的想法一致，但目前他不會加入任何政黨。

堅定爭取出線可能，張善政說，兩岸意識形態分裂太久，他沒有黨派，當總統希望藉此撫平傷痕，讓兩岸、藍綠都不要再對立，也盼利用數位科技，把民眾生活往前帶一步。

可目前對手不少，張善政表示，局勢雖混亂，但民眾已經厭惡藍綠玩高來高去的遊戲，蔡英文與賴清德決裂後，實際上是綠色的柯文哲角色就變得很關鍵，而韓國瑜雖說是國民黨，但韓粉是喜歡韓國瑜而非國民黨，藍綠都存有變化空間，但他不願意被這些被動因子拖住腳步，將帶著政策起跑。