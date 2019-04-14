徐永明：台灣才是中華民國的保命符

2019-04-14 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



內政部預計明年換發新版晶片身分證，國民黨立委賴士葆日前表示，「中華民國是台灣的保命符」，身分證上應保留國名、國旗。時代力量立委徐永明今天臉書提到，「國民黨別說幹話自爽，1949後有台灣才保中華民國。」

徐永明表示，國民黨委員認為「中華民國是台灣的保命符」，因此要修法讓身分證保留國名、國旗。假如國民黨人沒有雙重標準，提這個修法，當然都尊重。但國民黨人連對近日的「武統」活動都不敢吭一聲，長期也不敢對北京的打壓嚴厲譴責，誰會相信國民黨是真心捍衛中華民國？

徐表示，除非國民黨人敢去習近平面前，請他尊重中華民國、撤掉對台飛彈，否則嘴巴說「中華民國是台灣的保命符」，就是說幹話，在國內自爽而已。

徐提到，國民黨該進一步認清：不是「中華民國是台灣的保命符」，而是「台灣才是中華民國的保命符」。不論是1949年國民黨大敗逃，或是國民黨失政權後背棄反共原則，開始與北京合流，都是因為有台灣與這土地上人民的犧牲，才能讓中華民國持續立足。