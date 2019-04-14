周錫瑋：促轉會黨產會權責回歸司法體系

2019-04-14 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



有意爭取代表國民黨參選2020總統的台北縣前縣長周錫瑋表示，2020是「中華民國及中國國民黨生死保衛戰」，輸了什麼都不必談，所以現在不是談位子的時候，國民黨必須組最強團隊，全力輔選。他呼籲黨內盡速徵召最強棒，全心全力打贏2020。

對於是否會參選到底，或是考慮當副手？周錫瑋僅表示，「我現在沒有考慮任何位子」，雖然地方上有很多建議跟聲音，但他認為應該先團結把大選打完，現在大家去想東想西的就不會團結。

周錫瑋認為，民進黨雖然表面看起來混亂，實際上亂中有序。蔡英文總統已穩住全盤，假藉外國特定人士的支持，港、台獨的出招，黨政的一體，醜化統一的風氣，暗地鼓動藍營分裂，干預司法獨立，打壓新聞言論自由等，行政院前院長賴清德絶無蔡英文的力量和影響力，最後還是妥協蔡陣營，否則輸了2020他恐變成罪人。

對於藍綠太陽亂鬥恐拖垮選情，讓台北市長柯文哲得利。周錫瑋表示，柯文哲當然想趁藍綠都亂時漁翁得利，他的年輕支持者一直比兩黨參選人強。但柯在台北市政績太爛，爛到大家相信他如果做總統，全國政績也會一樣爛；且在總統大選的無黨籍候選人能夠贏的機會渺茫，2000年的宋楚瑜就是一個例子，所以柯文哲目前能走的路就是向民進黨靠攏，想要漁翁得利的機率極低，相信等藍綠政黨提名確定，他就會再度被邊緣化了。