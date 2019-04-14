蔡賴延長賽 立委焦慮回防選區等無「母雞」

2019-04-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡賴進入延長賽，卻讓小雞們很焦慮，立委李俊俋說，總統初選延長賽當然會影響立委選舉，最擔心就是激不起基層的熱情；也有立委私下透露，去年九合一大敗後，全台都沒有安全選區，只能早早回防勤跑基層，卻沒有「母雞」協助造勢，支持者又頻頻追問初選情況，真的很難答。

總統初選延長賽，雙方布局微調，蔡英文總統繼續總統規格對決，但將降低社群上的選舉議題；行政院前院長賴清德則越打越基層，要到榕樹下簽書開講。

蔡英文幕僚指出，現在的戰況是全職總統遇上專職候選人，小英有執政包袱，任何天災、人禍、兩岸議題都是她要處理，目前對於初選，就是持續做好總統任務，護國政、拚經濟、接地氣，單看社群反應也確實對國政比較有感。

黨政人士則說，蔡英文負重賽跑，背負很多框架，賴清德則是在不管過去的情況下，一直挑戰蔡英文的現在跟未來，確實是蠻不對稱的選舉，雖然黨內目前延長初選時程，但爭取團結還是有難度，蔡英文只能把初選當成大選打，目標就是2020連任延續施政。

賴清德陣營預計加碼簽書活動，考慮接地氣，直接到市場、超市、榕樹下等地舉辦簽書活動，與讀者面對面互動；親賴立委林俊憲則說，延長賽導致人力、資源方面，賴清德都比較吃虧，但應還是會維持全台走透透，因為年輕人對他的印象比較模糊，將多放一些力氣在年輕人平台，後續持續安排中。

郭國文表示大戰略沒有轉變，仍是君子之爭，因此才會呼籲網軍不要攻擊避免造成過度競爭，至於簽書部分，他其實很感謝賴清德願意到處簽書，不然先前許多民眾買到書，就打電話要求「選民服務」把書升級成簽名版，讓他一度電話接到怕。

但民進黨去年大敗，正在恢復元氣，卻又遇上延遲的初選，讓立委後續募款、競選都卡卡的。陳賴素美說，拉長期程是否影響後續選舉期程，她還沒有想到這問題，她認為，真正開打的在大選，擔心會影響支持者心態比較多，制度沒有照原訂走，會讓支持者無信任感。江永昌表示，既然黨已經決定，他就平常心。

南部立委則私下透露，去年九合一大敗後，全台都沒有安全選區，只能早早回防勤跑基層，卻沒有「母雞」協助造勢，支持者又頻頻追問初選情況，真的很難答。

立委李俊俋則憂心，總統初選延長賽當然會影響立委選舉，他最擔心的，就是激不起基層的熱情，李表示，民進黨價值在於機制，一旦機制不在，價值在哪裡？還有不具名立委表示，許多支持者都認為，不應該將總統初選延後一個多月，應盡快確定人選，才能由母雞帶著小雞拚選戰，連他都沒有辦法說服基層焦慮的情緒。

郭國文則說其實台南支持者氛圍一直都是「賴清德不選就不投票」，若由此觀全台並不準確，但重點是立委也要努力一點，不要過度仰賴母雞，像是白髮那麼多，也是要染黑繼續拚，接著他急著掛採訪電話，尾音傳來飄遠的「我先去跑基層了。」