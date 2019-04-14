徐世榮批韓國瑜練肖話 孫大千批徐別說夢話了

2019-04-14 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在波士頓致詞說「中華民國生死保衛戰」，政治大學地政系教授徐世榮在臉書說「真是練肖話」，還說國民黨已經泡沫，那麼韓國瑜到底是代表國民黨還是共產黨？對此，前立委孫大千批評，骨子裡準備利用中華民國「借殼上市」，來推動台獨的人，有什麼資格說要捍衛中華民國呢？

孫大千表示，國民黨存在的使命，就是為了捍衛中華民國。國民黨和共產黨在過去一個世紀以來，原本就有著競爭、對抗、和合作的各種關係。把國民黨存在的目的，直接和「反對共產黨」畫上等號，有這樣簡單邏輯的人不但沒有知識，也沒有常識。

孫大千說，就是為了台灣的長治久安，國民黨才希望能夠維持兩岸的和平穩定，交流雙贏，為什麼這樣就對不起台灣人民了呢？難道要弄到烽火連天，硝煙四起，才是台灣人民想要看到的嗎？拿台灣人民的未來，當作個人政治信仰的炮灰，這種人才是天理不容，十惡不赦吧？

孫大千諷刺，韓國瑜與中聯辦主任和國台辦主任見一個面，就代表接受一國兩制，中華民國就死亡了，能夠講出這樣的話的人，智商恐怕連小學生都不如，中華民國也不是紙糊。