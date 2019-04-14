林濁水：救黨的公是公非 卻指賴背蔡信 非讓步不可？

2019-04-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨初選蔡賴對決，不少英粉攻擊賴，表示賴曾表態挺英並承諾不選。民進黨新系大老林濁水今天臉書質疑，「總統人馬和柯媽明明是兩代人，但價值觀卻同樣留在上一代？」林提到，柯媽是上一代人，不免殘留封建精神，但總統人馬不是柯媽那一代人，卻將「救黨的公是公非」，指向賴背了蔡的信，非讓步不可？

林濁水提到，柯文哲的母親柯媽是好人，但到底是上一代的人，看現代事務，不免總殘留封建精神，有時蠻「走鐘」。當時柯媽不滿民進黨提名姚文智，就指責蔡總統說，這樣2020選總統大家就沒相欠了。

林提到，把總統選舉這牽涉2300萬人未來的公是公非，當成柯蔡兩家的私人債權債務關係，讓他很不以為然，但是，若對她這一位生長背景是台灣民主化之前的上一代人，要苛責卻也怪怪的。

林濁水說，現在總統人馬，對賴清德過去說支持蔡，現在又跑出來選，指責他背了對蔡的信。「但，雙方有面對面的承諾嗎？沒有。」林表示，縱使有，當民進黨面臨不要說總統2020不保，立委都會掉到個位數的空前困境時，救黨的公是公非，仍舊非向蔡賴間私人的關係讓步不可？