被冠賣國賊 盧秀燕：准統獨遊行台中不是第一個

2019-04-14 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



統獨大戰從台灣大道延燒至網路，台中市長盧秀燕在維基百科的大頭照，昨一早被加上「賣國賊」3個字。市長盧秀燕今早受訪表示，部分民眾在政治立場非常的對立，難免會遷怒到市長丶警察局長「沒有關係，我們對不同的意見，要包容與尊重。」

市府則表示尊重言論自由，但惡意中傷保留法律追訴權，並已找人修改維基百科，頁面也被維基百科列為「半保護狀態」。

台中街頭昨天下午差點上演統獨大戰，中國和平統一促進會原訂舉辦車隊遊行「支持九二共識」昨上午以安全為由，突然宣布取消。

多個社團組成的「413護台抗中！反制統促大遊行」轉型為民主講堂，表達捍衛主權、拒絕統戰的訴求。

盧秀燕解釋「統與獨為什麼都要批准的」因為大法官釋憲445條提到說「首長對於民眾上街頭，不管是統是獨不能不准，如果不准的話就是違憲。」

根據集會遊行法，只要在遊行的過程當中，「一定要確保地方的治安與公安」只要遵守法律規定「不管統或獨都可以在台中申請遊行」「台中市警察局都會依法批准。」

盧秀燕說，其實這個事情也不只是在台中市，過去在台北市丶高雄都有統獨遊行，地方首長依法批准。