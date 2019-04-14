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台中「和平統一」遊行被罵翻 羅智強痛罵：憲法白痴們

2019-04-14 09:57聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

中國和平統一促進會原訂13日在台中舉辦「和平統一論壇暨車隊遊行」，儘管最後因故取消，不過依舊引發熱議，多個民團組成的「413護台抗中！反制統促大遊行」，強調「抗中護台」，「堅決反對中國併吞」，不少人更質疑台中市政府不了解「集會遊行法」，怎麼會讓類似遊行上街頭。

對此，台北市議員羅智強今在臉書上則是將把矛頭指向台中市政府、指向盧秀燕者，罵為「憲法白痴們」。

羅智強說，大法官釋字445號寫著，「對『主張共產主義或分裂國土』之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查，與憲法保障表現自由之意旨有違。」

羅智強說，換句話說，不管你主張統一、獨立還是共產主義，憲法不允許政府事前審查政治上之言論，中市府核准遊行，是完完全全遵守憲法、依法行政。

羅智強還酸說，鄭南榕的100％言論自由，在這些徒子徒孫的眼中，已變成「只有主張台獨的言論自由，沒有主張統一的言論自由。」一群「喊著民主反民主，反著獨裁搞獨裁」的獨夫隨從們，可悲。

羅智強表示，在台灣，最重要的既不是統一，也不是獨立，是民主、是法治、是言論自由。憲法白痴看不懂憲法，去讀讀《動物農莊》吧！看看那些打著反獨裁起義的「豬」們，在拿到權力後，是如何的大搞獨裁，真是讓人火大。

羅智強最後還嗆聲，眾家1450和憲法白痴們，歡迎洗板，「小強沒在怕的啦」。

台北巿議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片
台北巿議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片
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羅智強台中市集會遊行

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