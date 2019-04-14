李登輝祕錄／李推動台灣民主化瓦解兩蔣虛構的中國觀

2019-04-14 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



產經新聞今日刊出的「李登輝祕錄」以「分斷70年，兩岸仍在冷戰構造」為題，為第一章節虛虛實實的兩岸關係做總結。

內文提到，1988年1月13日故總統蔣經國逝世，時任副總統的李登輝依照憲法繼任總統。做為第一位台灣出身的總統，李登輝試圖靜悄悄改變台灣未來之路。

二戰結束後，自國民黨的蔣介石敗給中國共產黨開始在台灣的統治以來，接著其長男蔣經國的獨裁統治，那個時代仍存在整個中國大陸仍屬於國民黨政權管轄領土的虛構想法。有朝一日，國民黨將從共產黨手中奪回中國本土做為其政策的根本。

在兩蔣統治台灣時出生的台灣人無法說出「台灣是台灣、不是中國」。

李登輝坐上總統大位後，一邊壓制過去外省人主導的國民黨內的反彈，一邊試圖瓦解這種虛構的想法。李登輝挑戰推動台灣的民主化，從此出發。

不是聯合國一員的台灣現在與美國、日本等都沒有邦交，僅擁有梵諦岡、帛琉等17個邦交國。中國大陸正試圖讓這17國與台灣斷交、中國大陸建交，將台灣從國際社會封殺。對於喊出「中華民族的偉大復興」的習近平政權而言，「統一台灣」是其心願。

共產黨與國民黨兩次國共內戰的結果，隔著台灣海峽，以北京為首都的中國大陸、以台北為中心的台灣分隔了70年。台灣中央研究院近代史研究所副所長林全中指出，兩岸之間仍然為殘存著類似共產陣營與資本主義陣營東西冷戰一般的政治結構。

國民黨試圖在聯合國爭取「中國」的正統權，輸給了共產黨。國民黨政權的「中華民國」是戰後聯合國常任理事國之一，卻在1971年10月被共產黨的「中華人民共和國」給取代，已經決定了台灣在國際社會的劣勢。

對日本而言，台灣是鄰居，但從國際社會來看，卻是極為曖昧的存在。