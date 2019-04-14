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英粉攻擊賴清德是「誠信檢視」？ 林濁水批：韓蔡不同

2019-04-14 08:48聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜聲勢旺，韓粉拱韓選總統，甚至有激烈舉動。民進黨新系大老林濁水今天臉書表示，韓粉被批過分，一向嗆辣的韓國瑜呼籲理性，他認為，韓的語氣「很不痛不癢」，但總算是表態。

但相較黨內初選蔡賴對決，英粉攻擊賴清德曾說過挺英不選形同偷襲，林濁水則表示，請總統叫英粉降溫，但總統人馬反應卻和韓國瑜大大不同，府方人馬說，不能把這些基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」。

林濁水嘆，「唉！這是韓蔡的不同嗎？怎麼也難相信。」

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
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韓國瑜林濁水民進黨

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